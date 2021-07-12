https://ria.ru/20210712/khranenie-1740771488.html

Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома

Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома - РИА Новости, 12.07.2021

Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома

Не всегда хранить денежные средства дома безопаснее, чем на текущем банковском счете. Некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T03:15

2021-07-12T03:15

2021-07-12T03:15

cms institute

николай переславский

россия

вклады

доллар

рубль

деньги

общество

экономика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не всегда хранить денежные средства дома безопаснее, чем на текущем банковском счете. Некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может храниться дома. В этом нет ничего плохого, если "заначка" диверсифицирована, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Экономист рекомендует эти денежные средства хранить в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30.Кроме того, Переславский советует обратить внимание на вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один евро и один доллар. По мнению специалиста, этот способ может уберечь накопления от девальвации и отчасти от инфляции, поскольку курс рубля на долгосрочном горизонте постоянно снижается к основным мировым валютам.

https://ria.ru/20210710/rubl-1740699952.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

cms institute, николай переславский, россия, вклады, доллар, рубль, деньги, общество, экономика