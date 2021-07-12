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Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома - РИА Новости, 12.07.2021
Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Не всегда хранить денежные средства дома безопаснее, чем на текущем банковском счете. Некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T03:15
2021-07-12T03:15
cms institute
николай переславский
россия
вклады
доллар
рубль
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не всегда хранить денежные средства дома безопаснее, чем на текущем банковском счете. Некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может храниться дома. В этом нет ничего плохого, если "заначка" диверсифицирована, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Экономист рекомендует эти денежные средства хранить в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30.Кроме того, Переславский советует обратить внимание на вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один евро и один доллар. По мнению специалиста, этот способ может уберечь накопления от девальвации и отчасти от инфляции, поскольку курс рубля на долгосрочном горизонте постоянно снижается к основным мировым валютам.
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cms institute, николай переславский, россия, вклады, доллар, рубль, деньги, общество, экономика

Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома

03:15 12.07.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не всегда хранить денежные средства дома безопаснее, чем на текущем банковском счете. Некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может храниться дома. В этом нет ничего плохого, если "заначка" диверсифицирована, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Размер такой "заначки", в идеале, должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев", — объяснил он.

Экономист рекомендует эти денежные средства хранить в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30.
Кроме того, Переславский советует обратить внимание на вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один евро и один доллар. По мнению специалиста, этот способ может уберечь накопления от девальвации и отчасти от инфляции, поскольку курс рубля на долгосрочном горизонте постоянно снижается к основным мировым валютам.
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