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Суд изменил меру пресечения депутату Хараидзе
Суд изменил меру пресечения депутату Хараидзе - РИА Новости, 12.07.2021
Суд изменил меру пресечения депутату Хараидзе
Мосгорсуд смягчил меру пресечения на домашний арест муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:19
2021-07-12T17:11
россия
алексей мельников
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил меру пресечения на домашний арест муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков."Суд изменил меру пресечения на домашний арест. Отпустят вечером - сейчас судья допишет постановление, а я еду в следственный изолятор ее встречать", - сказал собеседник агентства.Пресс-секретарь Мосгорсуда Анастасия Семенова уточнила, что срок домашнего ареста установлен до 13 августа.В суде пояснили также, что Хараидзе запрещено покидать место проживания без письменного разрешения следователя, использовать средства связи и интернет - за исключением случаев, связанных с медицинской помощью, общением с правоохранителями и спасательными службами.В июне Хамовнический суд Москвы арестовал Хараидзе по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ей вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. В СИЗО, как сообщал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, Хараидзе объявила голодовку, из-за чего ее перевели в карцер.Мельников тогда отметил, что вину свою Хараидзе категорически отрицает, требует снять с нее обвинения, чтобы она могла принять участие в выборах в Госдуму.
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россия, алексей мельников, госдума рф, москва, происшествия
Суд изменил меру пресечения депутату Хараидзе
16:19 12.07.2021 (обновлено: 17:11 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест муниципального депутата Хараидзе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил меру пресечения на домашний арест муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков.
"Суд изменил меру пресечения на домашний арест. Отпустят вечером - сейчас судья допишет постановление, а я еду в следственный изолятор ее встречать", - сказал собеседник агентства.
© Фото : Администрация МО Тверской в городе МосквеМуниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе
Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Администрация МО Тверской в городе Москве
Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе
Пресс-секретарь Мосгорсуда Анастасия Семенова уточнила, что срок домашнего ареста установлен до 13 августа.
В суде пояснили также, что Хараидзе запрещено покидать место проживания без письменного разрешения следователя, использовать средства связи и интернет - за исключением случаев, связанных с медицинской помощью, общением с правоохранителями и спасательными службами.
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В июне Хамовнический суд Москвы арестовал Хараидзе по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ей вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. В СИЗО, как сообщал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, Хараидзе объявила голодовку, из-за чего ее перевели в карцер.
Мельников тогда отметил, что вину свою Хараидзе категорически отрицает, требует снять с нее обвинения, чтобы она могла принять участие в выборах в Госдуму.
 
РоссияАлексей МельниковГосдума РФМоскваПроисшествия
 
 
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