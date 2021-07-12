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Суд изменил меру пресечения депутату Хараидзе

Суд изменил меру пресечения депутату Хараидзе - РИА Новости, 12.07.2021

Суд изменил меру пресечения депутату Хараидзе

Мосгорсуд смягчил меру пресечения на домашний арест муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:19

2021-07-12T16:19

2021-07-12T17:11

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госдума рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил меру пресечения на домашний арест муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков."Суд изменил меру пресечения на домашний арест. Отпустят вечером - сейчас судья допишет постановление, а я еду в следственный изолятор ее встречать", - сказал собеседник агентства.Пресс-секретарь Мосгорсуда Анастасия Семенова уточнила, что срок домашнего ареста установлен до 13 августа.В суде пояснили также, что Хараидзе запрещено покидать место проживания без письменного разрешения следователя, использовать средства связи и интернет - за исключением случаев, связанных с медицинской помощью, общением с правоохранителями и спасательными службами.В июне Хамовнический суд Москвы арестовал Хараидзе по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ей вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. В СИЗО, как сообщал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, Хараидзе объявила голодовку, из-за чего ее перевели в карцер.Мельников тогда отметил, что вину свою Хараидзе категорически отрицает, требует снять с нее обвинения, чтобы она могла принять участие в выборах в Госдуму.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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россия, алексей мельников, госдума рф, москва, происшествия