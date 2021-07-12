https://ria.ru/20210712/kerri-1740975477.html

Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату

Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату - РИА Новости, 12.07.2021

Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату

США считают важным работать совместно с Россией по вопросам климата, заявил спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:10

2021-07-12T18:10

2021-07-12T22:31

россия

джон керри

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149503/99/1495039921_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fad8e7a58a7a4e32605450502a0b90ad.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США считают важным работать совместно с Россией по вопросам климата, заявил спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри."Наши президенты дали ясно понять, что ключ к решению проблемы заключается в способности заниматься вопросами климата отдельно, это слишком важно и значительно, нам абсолютно точно надо двигаться вместе", - сказал Керри на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, США и Россия входят двадцатку стран, ответственных за 80% мировых выбросов парниковых газов в атмосферу."Мы рады, что Россия приняла участие в саммите (по климату - ред.), мы рады, что Россия принимает дополнительные шаги. И мы считаем, что есть пространство для нашего взаимодействия, возможно, для того, чтобы мы смогли открыть какие-то новые возможности или другие вопросы по мере того, как мы сотрудничаем", - сообщил американский дипломат.Он отметил, что обе страны уже смогли заложить основу для сотрудничества в области климата."Я надеюсь, что это может быть началом и новым усилием перед конференцией в Глазго", - добавил Керри.

https://ria.ru/20210712/klimat-1740970427.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Лавров провел встречу с Джоном Керри Глава МИД РФ провел переговоры с представителем президента США по климатическим вопросам Джоном Керри. 2021-07-12T18:10 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон керри, сша, в мире