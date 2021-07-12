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Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату
Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату - РИА Новости, 12.07.2021
Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату
США считают важным работать совместно с Россией по вопросам климата, заявил спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:10
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россия
джон керри
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США считают важным работать совместно с Россией по вопросам климата, заявил спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри."Наши президенты дали ясно понять, что ключ к решению проблемы заключается в способности заниматься вопросами климата отдельно, это слишком важно и значительно, нам абсолютно точно надо двигаться вместе", - сказал Керри на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, США и Россия входят двадцатку стран, ответственных за 80% мировых выбросов парниковых газов в атмосферу."Мы рады, что Россия приняла участие в саммите (по климату - ред.), мы рады, что Россия принимает дополнительные шаги. И мы считаем, что есть пространство для нашего взаимодействия, возможно, для того, чтобы мы смогли открыть какие-то новые возможности или другие вопросы по мере того, как мы сотрудничаем", - сообщил американский дипломат.Он отметил, что обе страны уже смогли заложить основу для сотрудничества в области климата."Я надеюсь, что это может быть началом и новым усилием перед конференцией в Глазго", - добавил Керри.
https://ria.ru/20210712/klimat-1740970427.html
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Сергей Лавров провел встречу с Джоном Керри
Глава МИД РФ провел переговоры с представителем президента США по климатическим вопросам Джоном Керри.
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россия, джон керри, сша, в мире
Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату
18:10 12.07.2021 (обновлено: 22:31 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-госсекретарь США Джон Керри
Экс-госсекретарь США Джон Керри - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Спецпредставитель президента США Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США считают важным работать совместно с Россией по вопросам климата, заявил спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри.
"Наши президенты дали ясно понять, что ключ к решению проблемы заключается в способности заниматься вопросами климата отдельно, это слишком важно и значительно, нам абсолютно точно надо двигаться вместе", - сказал Керри на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 17:45
Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату
По его словам, США и Россия входят двадцатку стран, ответственных за 80% мировых выбросов парниковых газов в атмосферу.
"Мы рады, что Россия приняла участие в саммите (по климату - ред.), мы рады, что Россия принимает дополнительные шаги. И мы считаем, что есть пространство для нашего взаимодействия, возможно, для того, чтобы мы смогли открыть какие-то новые возможности или другие вопросы по мере того, как мы сотрудничаем", - сообщил американский дипломат.
Он отметил, что обе страны уже смогли заложить основу для сотрудничества в области климата.
"Я надеюсь, что это может быть началом и новым усилием перед конференцией в Глазго", - добавил Керри.
 
РоссияДжон КерриСШАВ мире
 
 
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