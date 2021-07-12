https://ria.ru/20210712/kazarma-1740948280.html

В деле о ЧП в омской казарме истек срок давности по одной из статей

В деле о ЧП в омской казарме истек срок давности по одной из статей - РИА Новости, 12.07.2021

В деле о ЧП в омской казарме истек срок давности по одной из статей

В деле об обрушении казармы в Омске истек срок давности по одной из статей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского гарнизонного военного суда. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:05

2021-07-12T16:05

2021-07-12T17:58

россия

олег пономарев

воздушно-десантные войска россии

омск

происшествия

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ОМСК, 12 июл — РИА Новости. В деле об обрушении казармы в Омске истек срок давности по одной из статей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского гарнизонного военного суда.Речь идет о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем большие человеческие жертвы. Максимальное наказание за это — семь лет лишения свободы."Обвиняемые привлечены по нескольким статьям. Судебные заседания продолжаются. Если суд придет к выводу, что обвиняемые виновны, <…> в любом случае они понесут за это ответственность, их привлекут к ответственности по более тяжким статьям", — сказали в пресс-службе.Всего по делу проходят 11 человек, в том числе бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его зам полковник Владислав Пархоменко. Всех фигурантов обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, и других преступлениях.Казарма в 242-м учебном центре ВДВ в Омске обрушилась 12 июля 2015 года, тогда погибли 24 солдата-срочника. Это крупнейшая катастрофа подобного рода в российской армии за последние годы.Расследование уголовного дела завершили в начале прошлого года, после чего материалы поступили в суд. Из-за пандемии COVID-19 слушания проходят в закрытом режиме.Последнее заседание состоялось почти год назад, 30 июля 2020-го. Затем они откладывались по разным причинам, например из-за болезни одного из подсудимых. Следующее рассмотрение дела назначено на 20 июля.Знакомиться с материалами дела обвиняемые начали еще в 2018 году. По данным Следственного комитета, пятеро из них явно затягивают этот процесс, так что военные следователи добились ограничения срока ознакомления.

https://ria.ru/20210625/obrusheniya-1738577869.html

https://ria.ru/20210127/proisshestvie-1594786277.html

https://ria.ru/20150714/1127435328.html

россия

омск

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россия, олег пономарев, воздушно-десантные войска россии, омск, происшествия