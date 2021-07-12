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В деле о ЧП в омской казарме истек срок давности по одной из статей
В деле о ЧП в омской казарме истек срок давности по одной из статей - РИА Новости, 12.07.2021
В деле о ЧП в омской казарме истек срок давности по одной из статей
В деле об обрушении казармы в Омске истек срок давности по одной из статей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского гарнизонного военного суда. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:05
2021-07-12T17:58
россия
олег пономарев
воздушно-десантные войска россии
омск
происшествия
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ОМСК, 12 июл — РИА Новости. В деле об обрушении казармы в Омске истек срок давности по одной из статей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского гарнизонного военного суда.Речь идет о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем большие человеческие жертвы. Максимальное наказание за это — семь лет лишения свободы."Обвиняемые привлечены по нескольким статьям. Судебные заседания продолжаются. Если суд придет к выводу, что обвиняемые виновны, &lt;…&gt; в любом случае они понесут за это ответственность, их привлекут к ответственности по более тяжким статьям", — сказали в пресс-службе.Всего по делу проходят 11 человек, в том числе бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его зам полковник Владислав Пархоменко. Всех фигурантов обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, и других преступлениях.Казарма в 242-м учебном центре ВДВ в Омске обрушилась 12 июля 2015 года, тогда погибли 24 солдата-срочника. Это крупнейшая катастрофа подобного рода в российской армии за последние годы.Расследование уголовного дела завершили в начале прошлого года, после чего материалы поступили в суд. Из-за пандемии COVID-19 слушания проходят в закрытом режиме.Последнее заседание состоялось почти год назад, 30 июля 2020-го. Затем они откладывались по разным причинам, например из-за болезни одного из подсудимых. Следующее рассмотрение дела назначено на 20 июля.Знакомиться с материалами дела обвиняемые начали еще в 2018 году. По данным Следственного комитета, пятеро из них явно затягивают этот процесс, так что военные следователи добились ограничения срока ознакомления.
https://ria.ru/20210625/obrusheniya-1738577869.html
https://ria.ru/20210127/proisshestvie-1594786277.html
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россия, олег пономарев, воздушно-десантные войска россии, омск, происшествия
В деле о ЧП в омской казарме истек срок давности по одной из статей
16:05 12.07.2021 (обновлено: 17:58 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбрушение здания учебного центра ВДВ в Омской области
Обрушение здания учебного центра ВДВ в Омской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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У обвиняемых в обрушении казармы в Омске истек срок давности по одной из статей

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ОМСК, 12 июл — РИА Новости. В деле об обрушении казармы в Омске истек срок давности по одной из статей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского гарнизонного военного суда.
Речь идет о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем большие человеческие жертвы. Максимальное наказание за это — семь лет лишения свободы.
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"Обвиняемые привлечены по нескольким статьям. Судебные заседания продолжаются. Если суд придет к выводу, что обвиняемые виновны, <…> в любом случае они понесут за это ответственность, их привлекут к ответственности по более тяжким статьям", — сказали в пресс-службе.
Всего по делу проходят 11 человек, в том числе бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его зам полковник Владислав Пархоменко. Всех фигурантов обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, и других преступлениях.
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Казарма в 242-м учебном центре ВДВ в Омске обрушилась 12 июля 2015 года, тогда погибли 24 солдата-срочника. Это крупнейшая катастрофа подобного рода в российской армии за последние годы.
Расследование уголовного дела завершили в начале прошлого года, после чего материалы поступили в суд. Из-за пандемии COVID-19 слушания проходят в закрытом режиме.
Последнее заседание состоялось почти год назад, 30 июля 2020-го. Затем они откладывались по разным причинам, например из-за болезни одного из подсудимых. Следующее рассмотрение дела назначено на 20 июля.
Знакомиться с материалами дела обвиняемые начали еще в 2018 году. По данным Следственного комитета, пятеро из них явно затягивают этот процесс, так что военные следователи добились ограничения срока ознакомления.
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14 июля 2015, 11:00
Раненные при обрушении омской казармы на аэродроме Чкаловский в МосквеТрагедия в Омске произошла 12 июля поздним вечером: в четырехэтажной казарме в омском поселке Светлый обрушились пролеты, когда в здании спали 337 военнослужащих.
 
РоссияОлег ПономаревВоздушно-десантные войска РоссииОмскПроисшествия
 
 
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