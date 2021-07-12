https://ria.ru/20210712/kamchatka-1740884115.html

Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19

Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал неприемлемой работу региональной горячей линии по коронавирусу после того, как сам в субботу обратился на... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:01

2021-07-12T11:01

2021-07-12T11:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

владимир солодов

здоровье - общество

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал неприемлемой работу региональной горячей линии по коронавирусу после того, как сам в субботу обратился на нее, а оператор попросил "возвращаться в понедельник"."Я лично звонил на линию 122 в субботу, и меня вежливо адресовали возвращаться в понедельник к главврачу, а до этого времени как-нибудь потерпеть с моими проблемами со здоровьем. Понятно, что это абсолютно неприемлемо. В выходные точно так же люди заболевают. Это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на скорую помощь", - сказал Солодов в понедельник на оперативном совещании правительства, трансляция которого шла в прямом эфире.Губернатор поручил проанализировать скрипты, по которым работают операторы, а также регулярно проводить контроль работы операторов. Он также отметил "недостаточное взаимодействие медиков с заболевшими в начале заболевания".Линия 122 введена на Камчатке в 2020 году как единый номер для консультаций по коронавирусной инфекции. Позже линия стала единым номером по вопросам здравоохранения Камчатского края и COVID-19.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740709228.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир солодов, здоровье - общество, камчатский край, общество