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https://ria.ru/20210712/kamchatka-1740884115.html
Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19
Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал неприемлемой работу региональной горячей линии по коронавирусу после того, как сам в субботу обратился на... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:01
2021-07-12T11:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
владимир солодов
здоровье - общество
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал неприемлемой работу региональной горячей линии по коронавирусу после того, как сам в субботу обратился на нее, а оператор попросил "возвращаться в понедельник"."Я лично звонил на линию 122 в субботу, и меня вежливо адресовали возвращаться в понедельник к главврачу, а до этого времени как-нибудь потерпеть с моими проблемами со здоровьем. Понятно, что это абсолютно неприемлемо. В выходные точно так же люди заболевают. Это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на скорую помощь", - сказал Солодов в понедельник на оперативном совещании правительства, трансляция которого шла в прямом эфире.Губернатор поручил проанализировать скрипты, по которым работают операторы, а также регулярно проводить контроль работы операторов. Он также отметил "недостаточное взаимодействие медиков с заболевшими в начале заболевания".Линия 122 введена на Камчатке в 2020 году как единый номер для консультаций по коронавирусной инфекции. Позже линия стала единым номером по вопросам здравоохранения Камчатского края и COVID-19.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740709228.html
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коронавирус covid-19, владимир солодов, здоровье - общество, камчатский край, общество
Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19
11:01 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр ПирагисГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис

Губернатор Камчатки Солодов раскритиковал работу региональной горячей линии по COVID-19

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал неприемлемой работу региональной горячей линии по коронавирусу после того, как сам в субботу обратился на нее, а оператор попросил "возвращаться в понедельник".
"Я лично звонил на линию 122 в субботу, и меня вежливо адресовали возвращаться в понедельник к главврачу, а до этого времени как-нибудь потерпеть с моими проблемами со здоровьем. Понятно, что это абсолютно неприемлемо. В выходные точно так же люди заболевают. Это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на скорую помощь", - сказал Солодов в понедельник на оперативном совещании правительства, трансляция которого шла в прямом эфире.
Губернатор поручил проанализировать скрипты, по которым работают операторы, а также регулярно проводить контроль работы операторов. Он также отметил "недостаточное взаимодействие медиков с заболевшими в начале заболевания".
Линия 122 введена на Камчатке в 2020 году как единый номер для консультаций по коронавирусной инфекции. Позже линия стала единым номером по вопросам здравоохранения Камчатского края и COVID-19.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир СолодовЗдоровье - ОбществоКамчатский крайОбщество
 
 
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