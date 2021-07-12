https://ria.ru/20210712/kaluga-1740952023.html
Калужского врача, в смену которого вместо вакцины вводили воду, уволили
Калужского врача, в смену которого вместо вакцины вводили воду, уволили - РИА Новости, 12.07.2021
Калужского врача, в смену которого вместо вакцины вводили воду, уволили
Из Жуковской центральной районной больницы в Калужской области уволили врача, в смену которого вместо второго компонента вакцины от коронавируса двум пациентам... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:24
2021-07-12T16:24
2021-07-12T18:22
вакцинация россиян от covid-19
калужская область
общество
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БРЯНСК, 12 июл — РИА Новости. Из Жуковской центральной районной больницы в Калужской области уволили врача, в смену которого вместо второго компонента вакцины от коронавируса двум пациентам ввели физраствор, сообщает правительство региона.В больнице провели служебную проверку.Инцидент в Жуковской ЦРБ произошел в конце июня. По словам губернатора Владислава Шапши, медсестра побоялась сказать пациенту, который был родственником врача этой же больницы, что у нее закончился второй компонент вакцины, и подменила препарат водой для инъекций. Затем она сделала такой же укол и второму пациенту. Во время проверки выяснилось, что медсестра пошла на это, потому что по неосторожности разбила три ампулы вакцины. После того как подлог выявили, пациентам ввели правильный препарат.Шапша назвал этот случай единичным, но показательным и подчеркнул, что вводить людей в заблуждение недопустимо. По его словам, все, кто проходит вакцинацию в областных лечебных учреждениях, должны видеть, какой препарат им вкалывают.
https://ria.ru/20210712/medotvod-1740878690.html
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вакцинация россиян от covid-19, калужская область, общество
Калужского врача, в смену которого вместо вакцины вводили воду, уволили
16:24 12.07.2021 (обновлено: 18:22 12.07.2021)
Калужский врач, в смену которого вместо вакцины от COVID-19 использовали физраствор, уволен