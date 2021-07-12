https://ria.ru/20210712/insulin-1741004434.html

Кузнецова предложила закупать инсулин для детей по торговому названию

Кузнецова предложила закупать инсулин для детей по торговому названию - РИА Новости, 12.07.2021

Кузнецова предложила закупать инсулин для детей по торговому названию

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко включить инсулин для детей в список РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:12

2021-07-12T22:12

2021-07-12T22:12

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко включить инсулин для детей в список лекарств, закупаемых по торговому наименованию, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Как сообщили в пресс-службе уполномоченного, в аппарат Кузнецовой поступает много обращений родителей детей с диабетом в связи с тем, что для детей закупают инсулин по международному непатентованному наименованию (МНН), но они привыкают к препарату определенного торгового наименования, а смена лекарства порой приводит к ухудшению самочувствия ребёнка."В связи с этим Анна Кузнецова обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко для включения инсулина в список лекарств, закупаемых по торговому наименованию", - говорится в сообщении.Кроме того, Кузнецова предлагает включить датчик непрерывного мониторирования глюкозы в перечень изделий, закупаемых за счёт средств бюджета региона."Сейчас родители детей с диабетом вынуждены приобретать такие датчики за свой счёт", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210712/insulin-1740959496.html

https://ria.ru/20210213/insulin-1597296867.html

россия

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россия, анна кузнецова, общество