https://ria.ru/20210712/insulin-1741004434.html
Кузнецова предложила закупать инсулин для детей по торговому названию
Кузнецова предложила закупать инсулин для детей по торговому названию - РИА Новости, 12.07.2021
Кузнецова предложила закупать инсулин для детей по торговому названию
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко включить инсулин для детей в список РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:12
2021-07-12T22:12
2021-07-12T22:12
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко включить инсулин для детей в список лекарств, закупаемых по торговому наименованию, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Как сообщили в пресс-службе уполномоченного, в аппарат Кузнецовой поступает много обращений родителей детей с диабетом в связи с тем, что для детей закупают инсулин по международному непатентованному наименованию (МНН), но они привыкают к препарату определенного торгового наименования, а смена лекарства порой приводит к ухудшению самочувствия ребёнка."В связи с этим Анна Кузнецова обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко для включения инсулина в список лекарств, закупаемых по торговому наименованию", - говорится в сообщении.Кроме того, Кузнецова предлагает включить датчик непрерывного мониторирования глюкозы в перечень изделий, закупаемых за счёт средств бюджета региона."Сейчас родители детей с диабетом вынуждены приобретать такие датчики за свой счёт", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210712/insulin-1740959496.html
https://ria.ru/20210213/insulin-1597296867.html
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россия, анна кузнецова, общество
Кузнецова предложила закупать инсулин для детей по торговому названию
Детский омбудсмен Кузнецова попросила закупать инсулин для детей по торговому названию
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России
по правам ребёнка Анна Кузнецова
предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко включить инсулин для детей в список лекарств, закупаемых по торговому наименованию, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Как сообщили в пресс-службе уполномоченного, в аппарат Кузнецовой поступает много обращений родителей детей с диабетом в связи с тем, что для детей закупают инсулин по международному непатентованному наименованию (МНН), но они привыкают к препарату определенного торгового наименования, а смена лекарства порой приводит к ухудшению самочувствия ребёнка.
"В связи с этим Анна Кузнецова обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко для включения инсулина в список лекарств, закупаемых по торговому наименованию", - говорится в сообщении.
Кроме того, Кузнецова предлагает включить датчик непрерывного мониторирования глюкозы в перечень изделий, закупаемых за счёт средств бюджета региона.
"Сейчас родители детей с диабетом вынуждены приобретать такие датчики за свой счёт", - добавили в пресс-службе.