Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/insulin-1740959496.html
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае - РИА Новости, 12.07.2021
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае
Уполномоченная президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в понедельник, что постарается на федеральном уровне решить вопрос с покупкой инсулина... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:59
2021-07-12T16:59
россия
анна кузнецова
михаил дегтярев
здоровье - общество
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:32:2967:1701_1920x0_80_0_0_e00c26e969bb9ffc787e1902253bfb8a.jpg
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченная президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в понедельник, что постарается на федеральном уровне решить вопрос с покупкой инсулина определенного производителя после жалоб родителей из Хабаровского края."Сегодня обсуждали вопрос выдачи детям инсулина определенного производителя. Мы знаем, что на федеральном уровне этот вопрос не разрешен до конца. И многие родители говорят, нам нужен именно такой препарат, речь вообще про различные лекарственные препараты, которые выпускают разные производители. Родители говорят: "нам вот этот подходит (препарат -ред.), а вот от этого (препарата -ред.) ребенку плохо". Мы знаем, что есть порядок, который предусматривает такие явления, но зафиксировать, применить его в жизни очень сложно", - сказала детский омбудсмен.Она отметила, что "многие родители просто не знают куда идти. Мы сегодня договорились с родителями детей на месте, что объединимся и напишем это письмо, мы уже свое письмо отправили (в правительство РФ - ред.) с тем, чтобы можно было ребенку приобретать лекарственный препарат тот, который прописан. И тогда мы этот вопрос решим, объединившись, попробуем решить",- заверила Кузнецова.Она добавила, что речь идет не только о родителях Хабаровского края. "Такие проблемы характерны для всех (нуждающихся в определенных препаратах - ред.) в России", уточнила она."Мы сегодня разбирались с коллегами. И постараемся конкретно этой семье помочь (обратились за помощью на личном приеме -ред.), и решить вопрос в ручном режиме с министром здравоохранения Хабаровского края, но на федеральном уровне эту тему безусловно нужно решать в корне", - заключила Кузнецова.В ходе встречи с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Кузнецова отметила, что не смотря на пандемию, в регионе не снижаются темпы обеспечения санаторно-курортным лечением детей с ОВЗ. Кроме того, в крае снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних и против половой неприкосновенности."Если говорить о каких-то положительных моментах, я бы хотела подчеркнуть именно те, которые отличают Хабаровский край от других регионов России. Например, снижение числа преступлений в отношении несовершеннолетних более чем почти в 15 раз. Это хорошая тенденция и значит, что внимание к вопросам безопасности здесь уделяется достаточно серьезное. И отдельно хочу отметить снижение преступлений против половой неприкосновенности на 22%, к сожалению, на территории РФ, отмечается рост, и я очень рада, что здесь, в регионе есть тенденция к снижению", - констатировала омбудсмен.
https://ria.ru/20210330/insulin-1603393221.html
https://ria.ru/20210329/diabet-1603277616.html
https://ria.ru/20210213/insulin-1597296867.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_7689974684eb664e9abf89d81b6f2055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна кузнецова, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край, общество
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае
16:59 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк

Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином после жалоб родителей из Хабаровского края

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченная президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в понедельник, что постарается на федеральном уровне решить вопрос с покупкой инсулина определенного производителя после жалоб родителей из Хабаровского края.
"Сегодня обсуждали вопрос выдачи детям инсулина определенного производителя. Мы знаем, что на федеральном уровне этот вопрос не разрешен до конца. И многие родители говорят, нам нужен именно такой препарат, речь вообще про различные лекарственные препараты, которые выпускают разные производители. Родители говорят: "нам вот этот подходит (препарат -ред.), а вот от этого (препарата -ред.) ребенку плохо". Мы знаем, что есть порядок, который предусматривает такие явления, но зафиксировать, применить его в жизни очень сложно", - сказала детский омбудсмен.
Лекарство от диабета будет найдено в течение 10 лет, считает ученый - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:15
Власти Хакасии заявили о стабильной ситуации с выдачей льготного инсулина
Она отметила, что "многие родители просто не знают куда идти. Мы сегодня договорились с родителями детей на месте, что объединимся и напишем это письмо, мы уже свое письмо отправили (в правительство РФ - ред.) с тем, чтобы можно было ребенку приобретать лекарственный препарат тот, который прописан. И тогда мы этот вопрос решим, объединившись, попробуем решить",- заверила Кузнецова.
Она добавила, что речь идет не только о родителях Хабаровского края. "Такие проблемы характерны для всех (нуждающихся в определенных препаратах - ред.) в России", уточнила она.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 12:39
В Хакасии возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина
"Мы сегодня разбирались с коллегами. И постараемся конкретно этой семье помочь (обратились за помощью на личном приеме -ред.), и решить вопрос в ручном режиме с министром здравоохранения Хабаровского края, но на федеральном уровне эту тему безусловно нужно решать в корне", - заключила Кузнецова.
В ходе встречи с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Кузнецова отметила, что не смотря на пандемию, в регионе не снижаются темпы обеспечения санаторно-курортным лечением детей с ОВЗ. Кроме того, в крае снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних и против половой неприкосновенности.
"Если говорить о каких-то положительных моментах, я бы хотела подчеркнуть именно те, которые отличают Хабаровский край от других регионов России. Например, снижение числа преступлений в отношении несовершеннолетних более чем почти в 15 раз. Это хорошая тенденция и значит, что внимание к вопросам безопасности здесь уделяется достаточно серьезное. И отдельно хочу отметить снижение преступлений против половой неприкосновенности на 22%, к сожалению, на территории РФ, отмечается рост, и я очень рада, что здесь, в регионе есть тенденция к снижению", - констатировала омбудсмен.
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 02:34
Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
 
РоссияАнна КузнецоваМихаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоХабаровский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
Лента новостейМолния