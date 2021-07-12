https://ria.ru/20210712/insulin-1740959496.html
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае - РИА Новости, 12.07.2021
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае
Уполномоченная президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в понедельник, что постарается на федеральном уровне решить вопрос с покупкой инсулина... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:59
2021-07-12T16:59
2021-07-12T16:59
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анна кузнецова
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здоровье - общество
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ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченная президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в понедельник, что постарается на федеральном уровне решить вопрос с покупкой инсулина определенного производителя после жалоб родителей из Хабаровского края."Сегодня обсуждали вопрос выдачи детям инсулина определенного производителя. Мы знаем, что на федеральном уровне этот вопрос не разрешен до конца. И многие родители говорят, нам нужен именно такой препарат, речь вообще про различные лекарственные препараты, которые выпускают разные производители. Родители говорят: "нам вот этот подходит (препарат -ред.), а вот от этого (препарата -ред.) ребенку плохо". Мы знаем, что есть порядок, который предусматривает такие явления, но зафиксировать, применить его в жизни очень сложно", - сказала детский омбудсмен.Она отметила, что "многие родители просто не знают куда идти. Мы сегодня договорились с родителями детей на месте, что объединимся и напишем это письмо, мы уже свое письмо отправили (в правительство РФ - ред.) с тем, чтобы можно было ребенку приобретать лекарственный препарат тот, который прописан. И тогда мы этот вопрос решим, объединившись, попробуем решить",- заверила Кузнецова.Она добавила, что речь идет не только о родителях Хабаровского края. "Такие проблемы характерны для всех (нуждающихся в определенных препаратах - ред.) в России", уточнила она."Мы сегодня разбирались с коллегами. И постараемся конкретно этой семье помочь (обратились за помощью на личном приеме -ред.), и решить вопрос в ручном режиме с министром здравоохранения Хабаровского края, но на федеральном уровне эту тему безусловно нужно решать в корне", - заключила Кузнецова.В ходе встречи с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Кузнецова отметила, что не смотря на пандемию, в регионе не снижаются темпы обеспечения санаторно-курортным лечением детей с ОВЗ. Кроме того, в крае снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних и против половой неприкосновенности."Если говорить о каких-то положительных моментах, я бы хотела подчеркнуть именно те, которые отличают Хабаровский край от других регионов России. Например, снижение числа преступлений в отношении несовершеннолетних более чем почти в 15 раз. Это хорошая тенденция и значит, что внимание к вопросам безопасности здесь уделяется достаточно серьезное. И отдельно хочу отметить снижение преступлений против половой неприкосновенности на 22%, к сожалению, на территории РФ, отмечается рост, и я очень рада, что здесь, в регионе есть тенденция к снижению", - констатировала омбудсмен.
https://ria.ru/20210330/insulin-1603393221.html
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россия, анна кузнецова, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край, общество
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином в Хабаровском крае
Кузнецова поможет решить вопрос с инсулином после жалоб родителей из Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости.
Уполномоченная президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
заявила в понедельник, что постарается на федеральном уровне решить вопрос с покупкой инсулина определенного производителя после жалоб родителей из Хабаровского края
.
"Сегодня обсуждали вопрос выдачи детям инсулина определенного производителя. Мы знаем, что на федеральном уровне этот вопрос не разрешен до конца. И многие родители говорят, нам нужен именно такой препарат, речь вообще про различные лекарственные препараты, которые выпускают разные производители. Родители говорят: "нам вот этот подходит (препарат -ред.), а вот от этого (препарата -ред.) ребенку плохо". Мы знаем, что есть порядок, который предусматривает такие явления, но зафиксировать, применить его в жизни очень сложно", - сказала детский омбудсмен.
Она отметила, что "многие родители просто не знают куда идти. Мы сегодня договорились с родителями детей на месте, что объединимся и напишем это письмо, мы уже свое письмо отправили (в правительство РФ - ред.) с тем, чтобы можно было ребенку приобретать лекарственный препарат тот, который прописан. И тогда мы этот вопрос решим, объединившись, попробуем решить",- заверила Кузнецова.
Она добавила, что речь идет не только о родителях Хабаровского края. "Такие проблемы характерны для всех (нуждающихся в определенных препаратах - ред.) в России", уточнила она.
"Мы сегодня разбирались с коллегами. И постараемся конкретно этой семье помочь (обратились за помощью на личном приеме -ред.), и решить вопрос в ручном режиме с министром здравоохранения Хабаровского края, но на федеральном уровне эту тему безусловно нужно решать в корне", - заключила Кузнецова.
В ходе встречи с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым
Кузнецова отметила, что не смотря на пандемию, в регионе не снижаются темпы обеспечения санаторно-курортным лечением детей с ОВЗ. Кроме того, в крае снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних и против половой неприкосновенности.
"Если говорить о каких-то положительных моментах, я бы хотела подчеркнуть именно те, которые отличают Хабаровский край от других регионов России
. Например, снижение числа преступлений в отношении несовершеннолетних более чем почти в 15 раз. Это хорошая тенденция и значит, что внимание к вопросам безопасности здесь уделяется достаточно серьезное. И отдельно хочу отметить снижение преступлений против половой неприкосновенности на 22%, к сожалению, на территории РФ, отмечается рост, и я очень рада, что здесь, в регионе есть тенденция к снижению", - констатировала омбудсмен.