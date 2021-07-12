https://ria.ru/20210712/ingushetiya-1740993076.html

Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам

Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам - РИА Новости, 12.07.2021

Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:54

2021-07-12T19:54

2021-07-12T19:54

россия

республика ингушетия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, в период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывал им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории Ингушетии", - говорится в сообщении.Кроме того, мужчина, как считает следствие, хранил в своем доме самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату, которые были у него изъяты во время обыска.В отношении подозреваемого, который арестован, возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html

https://ria.ru/20210706/proisshestviya-1740110509.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика ингушетия, происшествия