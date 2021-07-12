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Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам
Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам - РИА Новости, 12.07.2021
Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:54
2021-07-12T19:54
россия
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, в период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывал им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории Ингушетии", - говорится в сообщении.Кроме того, мужчина, как считает следствие, хранил в своем доме самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату, которые были у него изъяты во время обыска.В отношении подозреваемого, который арестован, возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html
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россия, республика ингушетия, происшествия
Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам
19:54 12.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Ингушетии возбудили уголовное дело о пособничестве боевикам против местного жителя

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, в период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывал им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории Ингушетии", - говорится в сообщении.
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Кроме того, мужчина, как считает следствие, хранил в своем доме самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату, которые были у него изъяты во время обыска.
В отношении подозреваемого, который арестован, возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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