https://ria.ru/20210712/ingushetiya-1740993076.html
Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам
Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам - РИА Новости, 12.07.2021
Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:54
2021-07-12T19:54
2021-07-12T19:54
россия
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происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, в период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывал им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории Ингушетии", - говорится в сообщении.Кроме того, мужчина, как считает следствие, хранил в своем доме самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату, которые были у него изъяты во время обыска.В отношении подозреваемого, который арестован, возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html
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россия, республика ингушетия, происшествия
Жителя Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам
В Ингушетии возбудили уголовное дело о пособничестве боевикам против местного жителя
НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости.
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, сообщает СУСК РФ
по региону.
"По данным следствия, в период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывал им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории Ингушетии", - говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина, как считает следствие, хранил в своем доме самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату, которые были у него изъяты во время обыска.
В отношении подозреваемого, который арестован, возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.