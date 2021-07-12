https://ria.ru/20210712/infarkt-1740861777.html

Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом

Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом - РИА Новости, 12.07.2021

Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом

Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа, говорится на сайте British Heart Foundation. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T06:54

2021-07-12T06:54

2021-07-12T06:54

british heart foundation

инфаркты

здоровье

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа, говорится на сайте British Heart Foundation.Медики призывают пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди:Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.К другим симптомам инфаркта врачи относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.

https://ria.ru/20210610/krov-1736388105.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

british heart foundation, инфаркты, здоровье, общество