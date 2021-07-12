https://ria.ru/20210712/infarkt-1740861777.html
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом - РИА Новости, 12.07.2021
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа, говорится на сайте British Heart Foundation. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T06:54
2021-07-12T06:54
2021-07-12T06:54
british heart foundation
инфаркты
здоровье
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа, говорится на сайте British Heart Foundation.Медики призывают пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди:Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.К другим симптомам инфаркта врачи относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.
https://ria.ru/20210610/krov-1736388105.html
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british heart foundation, инфаркты, здоровье, общество
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
Медики British Heart Foundation рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом