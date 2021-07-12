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Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом - РИА Новости, 12.07.2021
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа, говорится на сайте British Heart Foundation. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T06:54
2021-07-12T06:54
british heart foundation
инфаркты
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа, говорится на сайте British Heart Foundation.Медики призывают пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди:Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.К другим симптомам инфаркта врачи относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.
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british heart foundation, инфаркты, здоровье, общество
Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
06:54 12.07.2021
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / stevanovicigor

Медики British Heart Foundation рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Некоторые люди напрасно игнорируют боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа, говорится на сайте British Heart Foundation.
Медики призывают пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди:
  • Возникла внезапно и усиливается;
  • Распространяется на руки, спину, шею или челюсть;
  • При появлении одышки или ухудшении самочувствия.
Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.
К другим симптомам инфаркта врачи относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.
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