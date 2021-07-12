В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы
21:14 12.07.2021 (обновлено: 03:24 13.07.2021)
МВД Грузии: оператор Лашкарава мог умереть от передозировки наркотиков
ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Причиной смерти оператора грузинской телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков, сообщили на брифинге в МВД страны.
"Проведено более 200 следственных операций. Согласно заключению химической экспертизы, в пробах, взятых с трупа, были обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагиокарабинол, габапентин. По данным экспертизы, причиной смерти могла быть передозировка этими средствами", — уточнили в ведомстве.
О смерти Лашкаравы стало известно накануне. Это сообщение вызвало волну протестов в Грузии с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета.
Лашкарава пострадал во время акции противников ЛГБТ-сообщества 5 июля. Мужчину госпитализировали с повреждением глаза и через несколько дней отпустили домой. Позднее его тело в квартире обнаружила мать.
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Полиция задержала четырех подозреваемых в нападении на оператора.
На опубликованных МВД записях с камер наружного наблюдения видно, что Лашкарава возвращается домой, с трудом удерживаясь на ногах.
Оппозиция и журналисты утверждают, что к столкновениям 5 июля и смерти человека привели слова Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества.
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