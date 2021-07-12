https://ria.ru/20210712/gruziya-1741000779.html

В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы

В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы - РИА Новости, 13.07.2021

В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы

Причиной смерти оператора грузинской телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков, сообщили на брифинге в МВД страны. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-12T21:14

2021-07-12T21:14

2021-07-13T03:24

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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Причиной смерти оператора грузинской телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков, сообщили на брифинге в МВД страны.О смерти Лашкаравы стало известно накануне. Это сообщение вызвало волну протестов в Грузии с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета.Лашкарава пострадал во время акции противников ЛГБТ-сообщества 5 июля. Мужчину госпитализировали с повреждением глаза и через несколько дней отпустили домой. Позднее его тело в квартире обнаружила мать. Полиция задержала четырех подозреваемых в нападении на оператора.На опубликованных МВД записях с камер наружного наблюдения видно, что Лашкарава возвращается домой, с трудом удерживаясь на ногах.Оппозиция и журналисты утверждают, что к столкновениям 5 июля и смерти человека привели слова Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества.

https://ria.ru/20210712/gruziya-1740986555.html

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ираклий гарибашвили, мвд грузии, лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире