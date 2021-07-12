https://ria.ru/20210712/gruziya-1740897980.html

В парламенте Грузии подрались депутаты

В парламенте Грузии подрались депутаты - РИА Новости, 12.07.2021

В парламенте Грузии подрались депутаты

В парламенте Грузии начались стычки между депутатами, кадры транслируют местные телекомпании. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:11

2021-07-12T12:11

2021-07-12T14:54

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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. В парламенте Грузии начались стычки между депутатами, кадры транслируют местные телекомпании.В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники СМИ. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили.Из-за драки сорвалось внеочередное заседание парламента. У здания остаются протестующие.Накануне телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лексо Лашкаравы, пострадавшего на акции 5 июля. Точные причины пока неизвестны, их вскоре установит экспертиза.Журналиста избили во время протестов против акций ЛГБТ-сообщества. С поврежденным глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем его выписали. Полиция арестовала четырех человек.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" планировался на 17:00 мск 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 человек. Позднее организаторы отменили марш.

https://ria.ru/20210712/zagovor-1740903708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/oppozitsiya-1740827502.html

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Драка депутатов в парламенте Грузии В парламенте Грузии произошли стычки между депутатами. В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники телекомпаний. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили. 2021-07-12T12:11 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ираклий гарибашвили, лгбт-сообщество, тбилиси, в мире, грузия