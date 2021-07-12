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В парламенте Грузии подрались депутаты
В парламенте Грузии подрались депутаты - РИА Новости, 12.07.2021
В парламенте Грузии подрались депутаты
В парламенте Грузии начались стычки между депутатами, кадры транслируют местные телекомпании. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:11
2021-07-12T14:54
ираклий гарибашвили
лгбт-сообщество
тбилиси
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. В парламенте Грузии начались стычки между депутатами, кадры транслируют местные телекомпании.В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники СМИ. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили.Из-за драки сорвалось внеочередное заседание парламента. У здания остаются протестующие.Накануне телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лексо Лашкаравы, пострадавшего на акции 5 июля. Точные причины пока неизвестны, их вскоре установит экспертиза.Журналиста избили во время протестов против акций ЛГБТ-сообщества. С поврежденным глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем его выписали. Полиция арестовала четырех человек.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" планировался на 17:00 мск 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 человек. Позднее организаторы отменили марш.
https://ria.ru/20210712/zagovor-1740903708.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/oppozitsiya-1740827502.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Драка депутатов в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошли стычки между депутатами. В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники телекомпаний. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
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ираклий гарибашвили, лгбт-сообщество, тбилиси, в мире, грузия

В парламенте Грузии подрались депутаты

12:11 12.07.2021 (обновлено: 14:54 12.07.2021)
 
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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. В парламенте Грузии начались стычки между депутатами, кадры транслируют местные телекомпании.
В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники СМИ. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
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Журналиста избили во время протестов против акций ЛГБТ-сообщества. С поврежденным глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем его выписали. Полиция арестовала четырех человек.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" планировался на 17:00 мск 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 человек. Позднее организаторы отменили марш.
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Ираклий ГарибашвилиЛГБТ-сообществоТбилисиВ миреГрузия
 
 
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