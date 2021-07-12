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Культура
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"Масала Доса": Борис Гребенщиков выпустил клип на новую песню
"Масала Доса": Борис Гребенщиков выпустил клип на новую песню - РИА Новости, 12.07.2021
"Масала Доса": Борис Гребенщиков выпустил клип на новую песню
Борис Гребенщиков выпустил клип на песню "Масала Доса". Об этом он рассказал в личном Instagram-аккаунте. Ролик опубликован на странице музыканта в YouTube. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:27
2021-07-12T14:27
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музыка
новости культуры
борис гребенщиков
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Борис Гребенщиков выпустил клип на песню "Масала Доса". Об этом он рассказал в личном Instagram-аккаунте. Ролик опубликован на странице музыканта в YouTube."Новое кино песня", — лаконично подписал кадр из видео Гребенщиков.Трек называется так же, как и популярное индийское блюдо. Композиция вошла в альбом музыканта "Знак огня", который был выпущен в июне 2020 года. Ролик снят в эстетике стимпанка. В нем Гребенщиков играет на гитаре и поет на фоне ассоциативного видео, в котором есть и кадры из производственного цеха, и танцующая женщина, и черепа и многое другое. На черно-белом изображении время от времени появляются красные линии. Фанаты высоко оценили видео. "Здорово! Столько зрительных образов и все они, как говорится, в яблочко! Молодец стрелец!", "Благодаря Борису Борисовичу узнал о блюде масала доса. Недавно попробовал — очень вкусная штука", "Спасибо вам, Борис Борисович. С глубоким уважением и трепетом в сердце", — пишут пользователи.
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музыка, новости культуры, борис гребенщиков

"Масала Доса": Борис Гребенщиков выпустил клип на новую песню

14:27 12.07.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Борис Гребенщиков выпустил клип на песню "Масала Доса". Об этом он рассказал в личном Instagram-аккаунте. Ролик опубликован на странице музыканта в YouTube.
"Новое кино песня", — лаконично подписал кадр из видео Гребенщиков.
Трек называется так же, как и популярное индийское блюдо. Композиция вошла в альбом музыканта "Знак огня", который был выпущен в июне 2020 года.
Ролик снят в эстетике стимпанка. В нем Гребенщиков играет на гитаре и поет на фоне ассоциативного видео, в котором есть и кадры из производственного цеха, и танцующая женщина, и черепа и многое другое. На черно-белом изображении время от времени появляются красные линии.
Фанаты высоко оценили видео. "Здорово! Столько зрительных образов и все они, как говорится, в яблочко! Молодец стрелец!", "Благодаря Борису Борисовичу узнал о блюде масала доса. Недавно попробовал — очень вкусная штука", "Спасибо вам, Борис Борисович. С глубоким уважением и трепетом в сердце", — пишут пользователи.
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