https://ria.ru/20210712/grebenschikov-1740892713.html
"Масала Доса": Борис Гребенщиков выпустил клип на новую песню
"Масала Доса": Борис Гребенщиков выпустил клип на новую песню - РИА Новости, 12.07.2021
"Масала Доса": Борис Гребенщиков выпустил клип на новую песню
Борис Гребенщиков выпустил клип на песню "Масала Доса". Об этом он рассказал в личном Instagram-аккаунте. Ролик опубликован на странице музыканта в YouTube. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:27
2021-07-12T14:27
2021-07-12T14:27
культура
музыка
новости культуры
борис гребенщиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740888845_24:0:1868:1037_1920x0_80_0_0_cd7495596112d7d741f66296be7cd125.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Борис Гребенщиков выпустил клип на песню "Масала Доса". Об этом он рассказал в личном Instagram-аккаунте. Ролик опубликован на странице музыканта в YouTube."Новое кино песня", — лаконично подписал кадр из видео Гребенщиков.Трек называется так же, как и популярное индийское блюдо. Композиция вошла в альбом музыканта "Знак огня", который был выпущен в июне 2020 года. Ролик снят в эстетике стимпанка. В нем Гребенщиков играет на гитаре и поет на фоне ассоциативного видео, в котором есть и кадры из производственного цеха, и танцующая женщина, и черепа и многое другое. На черно-белом изображении время от времени появляются красные линии. Фанаты высоко оценили видео. "Здорово! Столько зрительных образов и все они, как говорится, в яблочко! Молодец стрелец!", "Благодаря Борису Борисовичу узнал о блюде масала доса. Недавно попробовал — очень вкусная штука", "Спасибо вам, Борис Борисович. С глубоким уважением и трепетом в сердце", — пишут пользователи.
https://ria.ru/20210711/twentyonepilots-1740563583.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740888845_254:0:1637:1037_1920x0_80_0_0_c9d6ac20332087abbbdeb6f49ba48185.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, борис гребенщиков
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Борис Гребенщиков выпустил клип на песню "Масала Доса". Об этом он рассказал
в личном Instagram-аккаунте. Ролик опубликован на странице музыканта в YouTube.
"Новое кино песня", — лаконично подписал кадр из видео Гребенщиков.
Трек называется так же, как и популярное индийское блюдо. Композиция вошла в альбом музыканта "Знак огня", который был выпущен в июне 2020 года.
Ролик снят в эстетике стимпанка. В нем Гребенщиков играет на гитаре и поет на фоне ассоциативного видео, в котором есть и кадры из производственного цеха, и танцующая женщина, и черепа и многое другое. На черно-белом изображении время от времени появляются красные линии.
Фанаты высоко оценили видео. "Здорово! Столько зрительных образов и все они, как говорится, в яблочко! Молодец стрелец!", "Благодаря Борису Борисовичу узнал о блюде масала доса. Недавно попробовал — очень вкусная штука", "Спасибо вам, Борис Борисович. С глубоким уважением и трепетом в сердце", — пишут пользователи.