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В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела
В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 12.07.2021
В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела
Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за артиллерийского обстрела окраин Горловки украинскими силовиками, сказал журналистам представитель... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:33
2021-07-12T08:33
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
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минск
оон
безопасность
в мире
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за артиллерийского обстрела окраин Горловки украинскими силовиками, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли из артиллерии окраины Горловки. Повреждение получило здание школы.Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что повреждения остекления получили восемь жилых домов, а также два автомобиля. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, безопасность, в мире
В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела
08:33 12.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДНР заявила, что более трех тысяч жителей окраин Горловки остались без света из-за обстрела

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за артиллерийского обстрела окраин Горловки украинскими силовиками, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли из артиллерии окраины Горловки. Повреждение получило здание школы.
"Сегодня утром под огнем артиллерии калибром 122 миллиметра оказался населенный пункт Гольмовский на северной окраине Горловки. В результате обстрела 21 трансформаторная подстанция обесточена, без электроэнергии остался 3021 потребитель. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на месте работает бригада Горловского РЭС", - сказал представитель ведомства.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что повреждения остекления получили восемь жилых домов, а также два автомобиля. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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