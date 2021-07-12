https://ria.ru/20210712/gorlovka-1740865543.html
В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела
В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 12.07.2021
В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела
Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за артиллерийского обстрела окраин Горловки украинскими силовиками, сказал журналистам представитель... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:33
2021-07-12T08:33
2021-07-12T08:33
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за артиллерийского обстрела окраин Горловки украинскими силовиками, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли из артиллерии окраины Горловки. Повреждение получило здание школы.Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что повреждения остекления получили восемь жилых домов, а также два автомобиля. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, безопасность, в мире
В ДНР более трех тысяч жителей поселка остались без света из-за обстрела
ДНР заявила, что более трех тысяч жителей окраин Горловки остались без света из-за обстрела