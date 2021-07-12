Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/gorelov-1740907253.html
В Приморье арестовали главу фонда капремонта, экс-мэра Находки Горелова
В Приморье арестовали главу фонда капремонта, экс-мэра Находки Горелова - РИА Новости, 12.07.2021
В Приморье арестовали главу фонда капремонта, экс-мэра Находки Горелова
Экс-директор Фонда капитального ремонта Приморского края, экс-мэр Находки Андрей Горелов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки в 2,2 миллиона... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:56
2021-07-12T12:56
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602262654_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ae463fd062e064ef1d3c1e7cc5db72e2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Экс-директор Фонда капитального ремонта Приморского края, экс-мэр Находки Андрей Горелов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки в 2,2 миллиона рублей, арестован после вмешательства прокуратуры, оспорившей домашний арест, сообщает краевое надзорное ведомство.Горелова в марте арестовали на два месяца по делу о превышении полномочий. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он покровительствовал и "способствовал успешной предпринимательской деятельности" фирмы по продаже стройматериалов. СК считает, что эти действия ущемили права и интересы другой фирмы, которая была подрядчиком при капремонте многоквартирного дома в Уссурийске - она недополучила оплату (свыше 4,2 миллиона рублей), не смогла вовремя купить стройматериалы для ремонта другого дома, за это ее оштрафовали.Позже в отношении Горелова возбудили еще одно уголовное дело. Региональное СУСК сообщало, что Горелов подозревается в получении взятки в размере 2,2 миллиона рублей за общее покровительство. СК отмечал, что покровительство выражалось в помощи в заключении договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов и за обеспечение беспрепятственной приемки работ, а также регулярную и оперативную оплату организации выполненных работ.Как сообщает прокуратура, в июне суд во Владивостоке отказался удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока содержания Горелова под стражей, меру пресечения изменили на домашний арест."Не согласившись с таким решением, прокурор оспорил его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд с учетом мнения прокурора постановление отменил, ходатайство следователя удовлетворил, продлив срок содержания под стражей", - сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что "обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе".Горелов в феврале 2016 года стал мэром Находки. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин, у которых был затянувшийся конфликт, подали в отставку – об этом их просил занимавший тогда пост врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
https://realty.ria.ru/20210402/proverka-1603897304.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602262654_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_e03fb50623e7b1576040e100f0d88703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия
В Приморье арестовали главу фонда капремонта, экс-мэра Находки Горелова
12:56 12.07.2021
 
© Фонд капитального ремонта Приморского краяДиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрей Горелов
Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрей Горелов
© Фонд капитального ремонта Приморского края

Главе фонда капремонта Приморья Андрею Горелову отменили домашний арест и взяли под стражу

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Экс-директор Фонда капитального ремонта Приморского края, экс-мэр Находки Андрей Горелов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки в 2,2 миллиона рублей, арестован после вмешательства прокуратуры, оспорившей домашний арест, сообщает краевое надзорное ведомство.
Горелова в марте арестовали на два месяца по делу о превышении полномочий. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он покровительствовал и "способствовал успешной предпринимательской деятельности" фирмы по продаже стройматериалов. СК считает, что эти действия ущемили права и интересы другой фирмы, которая была подрядчиком при капремонте многоквартирного дома в Уссурийске - она недополучила оплату (свыше 4,2 миллиона рублей), не смогла вовремя купить стройматериалы для ремонта другого дома, за это ее оштрафовали.
Позже в отношении Горелова возбудили еще одно уголовное дело. Региональное СУСК сообщало, что Горелов подозревается в получении взятки в размере 2,2 миллиона рублей за общее покровительство. СК отмечал, что покровительство выражалось в помощи в заключении договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов и за обеспечение беспрепятственной приемки работ, а также регулярную и оперативную оплату организации выполненных работ.
Как сообщает прокуратура, в июне суд во Владивостоке отказался удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока содержания Горелова под стражей, меру пресечения изменили на домашний арест.
"Не согласившись с таким решением, прокурор оспорил его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд с учетом мнения прокурора постановление отменил, ходатайство следователя удовлетворил, продлив срок содержания под стражей", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что "обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе".
Горелов в феврале 2016 года стал мэром Находки. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин, у которых был затянувшийся конфликт, подали в отставку – об этом их просил занимавший тогда пост врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 09:15
В Приморье проверка выявила превышение сметных расходов Фондом капремонта
 
Следственный комитет России (СК РФ)Приморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
Лента новостейМолния