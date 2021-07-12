https://ria.ru/20210712/gorelov-1740907253.html

В Приморье арестовали главу фонда капремонта, экс-мэра Находки Горелова

В Приморье арестовали главу фонда капремонта, экс-мэра Находки Горелова - РИА Новости, 12.07.2021

В Приморье арестовали главу фонда капремонта, экс-мэра Находки Горелова

Экс-директор Фонда капитального ремонта Приморского края, экс-мэр Находки Андрей Горелов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки в 2,2 миллиона... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:56

2021-07-12T12:56

2021-07-12T12:56

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Экс-директор Фонда капитального ремонта Приморского края, экс-мэр Находки Андрей Горелов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки в 2,2 миллиона рублей, арестован после вмешательства прокуратуры, оспорившей домашний арест, сообщает краевое надзорное ведомство.Горелова в марте арестовали на два месяца по делу о превышении полномочий. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он покровительствовал и "способствовал успешной предпринимательской деятельности" фирмы по продаже стройматериалов. СК считает, что эти действия ущемили права и интересы другой фирмы, которая была подрядчиком при капремонте многоквартирного дома в Уссурийске - она недополучила оплату (свыше 4,2 миллиона рублей), не смогла вовремя купить стройматериалы для ремонта другого дома, за это ее оштрафовали.Позже в отношении Горелова возбудили еще одно уголовное дело. Региональное СУСК сообщало, что Горелов подозревается в получении взятки в размере 2,2 миллиона рублей за общее покровительство. СК отмечал, что покровительство выражалось в помощи в заключении договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов и за обеспечение беспрепятственной приемки работ, а также регулярную и оперативную оплату организации выполненных работ.Как сообщает прокуратура, в июне суд во Владивостоке отказался удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока содержания Горелова под стражей, меру пресечения изменили на домашний арест."Не согласившись с таким решением, прокурор оспорил его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд с учетом мнения прокурора постановление отменил, ходатайство следователя удовлетворил, продлив срок содержания под стражей", - сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что "обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе".Горелов в феврале 2016 года стал мэром Находки. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин, у которых был затянувшийся конфликт, подали в отставку – об этом их просил занимавший тогда пост врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

https://realty.ria.ru/20210402/proverka-1603897304.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия