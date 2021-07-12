https://ria.ru/20210712/golod-1740987861.html
Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с голодом в мире, заявили в ООН
Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с голодом в мире, заявили в ООН - РИА Новости, 12.07.2021
Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с голодом в мире, заявили в ООН
Пандемия коронавируса в 2020 году значительно усугубила ситуацию с голодом во всем мире, примерно десятая часть населения земли, или 811 миллионов человек,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:12
2021-07-12T19:12
2021-07-12T19:13
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РИМ, 12 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса в 2020 году значительно усугубила ситуацию с голодом во всем мире, примерно десятая часть населения земли, или 811 миллионов человек, страдала от недоедания, следует из доклада ООН."К сожалению, пандемия коронавируса продолжает выявлять слабые места в наших продовольственных системах, что угрожает жизням и источникам дохода людей во всем мире", - говорится в предисловии.Согласно докладу, 9,9% населения земли в 2020 страдали от недоедания, в 2019 году этот показатель составил 8,4%.При этом более половины страдающих от недоедания людей (418 миллионов) проживают в Азии, 282 миллиона - в Африке, 60 миллионов - в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Как отмечают авторы доклада, голод в значительной степени затрагивает детей.Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" был совместно подготовлен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Международным фондом сельскохозяйственного развития, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой и Всемирной организацией здравоохранения.
https://ria.ru/20210505/golod-1731226230.html
https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590975684.html
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коронавирус covid-19, латинская америка, африка, азия, оон, в мире
Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с голодом в мире, заявили в ООН
19:12 12.07.2021 (обновлено: 19:13 12.07.2021)
В ООН заявили, что десятая часть населения земли пострадала от недоедания из-за COVID-19