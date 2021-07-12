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Туризм
https://ria.ru/20210712/geyzer-1740946388.html
В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер
В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер - РИА Новости, 12.07.2021
В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер
Горячий источник, который образовался в Долине гейзеров на Камчатке в прошлом году, начал работать в режиме гейзера, сообщает пресс-служба Кроноцкого... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:53
2021-07-12T16:08
туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Горячий источник, который образовался в Долине гейзеров на Камчатке в прошлом году, начал работать в режиме гейзера, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника."Мощный природный фонтан горячей воды появился в Кроноцком заповеднике в конце мая прошлого года... До этого в Долине фонтанировали только гейзеры в циклическом режиме, а горячие источники изливали воду с постоянным расходом, но без фонтанирования. Спустя год уникальный источник превратился в гейзер", - говорится в сообщении заповедника.Новый гейзер возник на месте источника, который функционировал на берегу озера Гейзерного с 2007 по 2014 год. Когда катастрофический сель 2014 года пробил запруду, источник исчез, рассказали в заповеднике, отметив, что новый гейзер стал пятьдесят восьмым в Долине."Возобновление разгрузки во время паводка 2020 года и сохранение излива зимой 2021 года свидетельствует о том, что давление в гидротермальной системе существенно возросло, независимо от сезонных паводков. Поэтому ожидаем новых сюрпризов в Долине гейзеров", - приводятся слова старшего научного сотрудника Кроноцкого заповедника Алексея Кирюхина.В заповеднике добавили, что раньше феномен новорожденного фонтана кипящей воды ученые наблюдали здесь только один раз: в 2018 году на дне реки в районе бывшего пульсирующего источника Малахитовый грот, который после оползня 2007 был затоплен водами нового подпрудного озера, внезапно забила струя кипятка высотой до полутора метров. Позже этот фонтан прекратил свое существование.
https://ria.ru/20180228/1515481652.html
https://ria.ru/20210611/turpotok-1736575238.html
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кроноцкий заповедник, камчатский край, общество
В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер
15:53 12.07.2021 (обновлено: 16:08 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкИзвержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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Новый гейзер появился в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Горячий источник, который образовался в Долине гейзеров на Камчатке в прошлом году, начал работать в режиме гейзера, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
"Мощный природный фонтан горячей воды появился в Кроноцком заповеднике в конце мая прошлого года... До этого в Долине фонтанировали только гейзеры в циклическом режиме, а горячие источники изливали воду с постоянным расходом, но без фонтанирования. Спустя год уникальный источник превратился в гейзер", - говорится в сообщении заповедника.
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Новый гейзер возник на месте источника, который функционировал на берегу озера Гейзерного с 2007 по 2014 год. Когда катастрофический сель 2014 года пробил запруду, источник исчез, рассказали в заповеднике, отметив, что новый гейзер стал пятьдесят восьмым в Долине.
"Возобновление разгрузки во время паводка 2020 года и сохранение излива зимой 2021 года свидетельствует о том, что давление в гидротермальной системе существенно возросло, независимо от сезонных паводков. Поэтому ожидаем новых сюрпризов в Долине гейзеров", - приводятся слова старшего научного сотрудника Кроноцкого заповедника Алексея Кирюхина.
В заповеднике добавили, что раньше феномен новорожденного фонтана кипящей воды ученые наблюдали здесь только один раз: в 2018 году на дне реки в районе бывшего пульсирующего источника Малахитовый грот, который после оползня 2007 был затоплен водами нового подпрудного озера, внезапно забила струя кипятка высотой до полутора метров. Позже этот фонтан прекратил свое существование.
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