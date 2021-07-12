https://ria.ru/20210712/germaniya-1740914235.html
В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским
В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским
Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:29
2021-07-12T13:29
2021-07-12T16:52
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
владимир зеленский
германия
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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного ведомства.Причину такого решения он не назвал."Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", — сказал чиновник.Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом. Сообщалось, что одной из тем переговоров с Меркель будет "Северный поток — 2" и транзит российского газа через Украину.
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аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, владимир зеленский, германия, берлин (город), украина, в мире
В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским
13:29 12.07.2021 (обновлено: 16:52 12.07.2021)
Минобороны Германии отменило встречу с президентом Украины Зеленским