https://ria.ru/20210712/germaniya-1740914235.html

В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским

В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским - РИА Новости, 12.07.2021

В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:29

2021-07-12T13:29

2021-07-12T16:52

аннегрет крамп-карренбауэр

минобороны германии

владимир зеленский

германия

берлин (город)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156167/03/1561670360_0:235:2773:1794_1920x0_80_0_0_86e7e3df4254aeb6e2a312d599d8b21a.jpg

БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного ведомства.Причину такого решения он не назвал."Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", — сказал чиновник.Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом. Сообщалось, что одной из тем переговоров с Меркель будет "Северный поток — 2" и транзит российского газа через Украину.

https://ria.ru/20210709/argumenty-1740682128.html

германия

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, владимир зеленский, германия, берлин (город), украина, в мире