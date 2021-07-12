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В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским
В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским
Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:29
2021-07-12T16:52
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
владимир зеленский
германия
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного ведомства.Причину такого решения он не назвал."Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", — сказал чиновник.Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом. Сообщалось, что одной из тем переговоров с Меркель будет "Северный поток — 2" и транзит российского газа через Украину.
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аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, владимир зеленский, германия, берлин (город), украина, в мире
В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским
13:29 12.07.2021 (обновлено: 16:52 12.07.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel / Здание министерства обороны Германии
Здание министерства обороны Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel /

Минобороны Германии отменило встречу с президентом Украины Зеленским

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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного ведомства.
Причину такого решения он не назвал.
"Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", — сказал чиновник.
Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом. Сообщалось, что одной из тем переговоров с Меркель будет "Северный поток — 2" и транзит российского газа через Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 20:50
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииВладимир ЗеленскийГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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