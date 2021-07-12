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В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией
ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создании "нового европейского пространства", заявил в беседе с Welt лидер партии "Альтернатива для... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T02:27
2021-07-12T02:27
тино крупалла
россия
welt
северный поток — 2
евросоюз
германия
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создании "нового европейского пространства", заявил в беседе с Welt лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла.По его мнению, в новом объединении должно найтись место России.Политик также высказался о влиянии "психологической войны союзников, в особенности, американцев" на национальную идентичность и культуру немцев.В качестве примера Крупалла привел политику США в отношении "Северного потока — 2". Немецкий парламентарий назвал ее "целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением" ради стратегических интересов Вашингтона.
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тино крупалла, россия, welt, северный поток — 2, евросоюз, германия, вашингтон (город), сша, в мире
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией
02:27 12.07.2021
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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Депутат бундестага Крупалла призвал к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создании "нового европейского пространства", заявил в беседе с Welt лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла.
По его мнению, в новом объединении должно найтись место России.
"Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов", — высказался Крупалла.
Политик также высказался о влиянии "психологической войны союзников, в особенности, американцев" на национальную идентичность и культуру немцев.
В качестве примера Крупалла привел политику США в отношении "Северного потока — 2". Немецкий парламентарий назвал ее "целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением" ради стратегических интересов Вашингтона.
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Тино КрупаллаРоссияWeltСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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