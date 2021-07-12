https://ria.ru/20210712/germaniya-1740858015.html
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией
ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создании "нового европейского пространства", заявил в беседе с Welt лидер партии "Альтернатива для... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T02:27
2021-07-12T02:27
2021-07-12T02:27
тино крупалла
россия
welt
северный поток — 2
евросоюз
германия
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создании "нового европейского пространства", заявил в беседе с Welt лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла.По его мнению, в новом объединении должно найтись место России.Политик также высказался о влиянии "психологической войны союзников, в особенности, американцев" на национальную идентичность и культуру немцев.В качестве примера Крупалла привел политику США в отношении "Северного потока — 2". Немецкий парламентарий назвал ее "целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением" ради стратегических интересов Вашингтона.
https://ria.ru/20210626/krupalla-1738704939.html
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тино крупалла, россия, welt, северный поток — 2, евросоюз, германия, вашингтон (город), сша, в мире
В Германии призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией
Депутат бундестага Крупалла призвал к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией