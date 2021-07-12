https://ria.ru/20210712/genom-1740953993.html
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней - РИА Новости, 12.07.2021
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней
Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:33
2021-07-12T16:33
2021-07-12T16:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575414311_0:131:2730:1667_1920x0_80_0_0_5ceba64bc96b0140a1e2708e92f9e49f.jpg
ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в рекомендациях для правительств в области редактирования человеческой ДНК, обнародованных в понедельник Всемирной организацией здравоохранения."Редактирование генома человека имеет потенциал для развития нашей способности излечивать болезни, но полный эффект будет достигнут только в том случае, если мы будем использовать его на благо всех людей, а не для усиления неравенства между странами и внутри стран", - прокомментировал публикацию рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.В представленном в понедельник документе, подготовленном группой из 18 международных экспертов ВОЗ, которая была создана в 2018 году, даются советы и рекомендации соответствующим институциональным, национальным, региональным и глобальным механизмам, по проведению исследований по редактированию генома человека."Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред", - говорится в рекомендациях ВОЗ.Как отмечается, потенциальные преимущества редактирования генома человека включают в себя более быструю и точную диагностику, целенаправленное лечение и профилактику генетических заболеваний, в том числе серповидноклеточной анемии, а также ВИЧ и транстиретинового амилоидоза, и улучшение лечения раковых заболеваний. Генные модификации помогут также изменить определенные характеристики у спортсменов для повышения результатов их выступлений.Однако существуют определенные риски, например, при редактировании зародышевого и наследственного генома человека, когда изменения, внесенные в геном эмбриона, могут передаваться по наследству.
https://ria.ru/20210708/shtamm-1740499383.html
https://ria.ru/20210706/stadiya-1740178162.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575414311_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ef776dcd1aaae2439234929aae22a292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней
Директор ВОЗ Гебрейесус высказался о редактировании генома человека для лечения болезней
ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в рекомендациях для правительств в области редактирования человеческой ДНК, обнародованных в понедельник Всемирной организацией здравоохранения.
"Редактирование генома человека имеет потенциал для развития нашей способности излечивать болезни, но полный эффект будет достигнут только в том случае, если мы будем использовать его на благо всех людей, а не для усиления неравенства между странами и внутри стран", - прокомментировал публикацию рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
.
В представленном в понедельник документе, подготовленном группой из 18 международных экспертов ВОЗ
, которая была создана в 2018 году, даются советы и рекомендации соответствующим институциональным, национальным, региональным и глобальным механизмам, по проведению исследований по редактированию генома человека.
"Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред", - говорится в рекомендациях ВОЗ.
Как отмечается, потенциальные преимущества редактирования генома человека включают в себя более быструю и точную диагностику, целенаправленное лечение и профилактику генетических заболеваний, в том числе серповидноклеточной анемии, а также ВИЧ и транстиретинового амилоидоза, и улучшение лечения раковых заболеваний. Генные модификации помогут также изменить определенные характеристики у спортсменов для повышения результатов их выступлений.
Однако существуют определенные риски, например, при редактировании зародышевого и наследственного генома человека, когда изменения, внесенные в геном эмбриона, могут передаваться по наследству.