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https://ria.ru/20210712/genom-1740953993.html
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней - РИА Новости, 12.07.2021
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней
Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:33
2021-07-12T16:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в рекомендациях для правительств в области редактирования человеческой ДНК, обнародованных в понедельник Всемирной организацией здравоохранения."Редактирование генома человека имеет потенциал для развития нашей способности излечивать болезни, но полный эффект будет достигнут только в том случае, если мы будем использовать его на благо всех людей, а не для усиления неравенства между странами и внутри стран", - прокомментировал публикацию рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.В представленном в понедельник документе, подготовленном группой из 18 международных экспертов ВОЗ, которая была создана в 2018 году, даются советы и рекомендации соответствующим институциональным, национальным, региональным и глобальным механизмам, по проведению исследований по редактированию генома человека."Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред", - говорится в рекомендациях ВОЗ.Как отмечается, потенциальные преимущества редактирования генома человека включают в себя более быструю и точную диагностику, целенаправленное лечение и профилактику генетических заболеваний, в том числе серповидноклеточной анемии, а также ВИЧ и транстиретинового амилоидоза, и улучшение лечения раковых заболеваний. Генные модификации помогут также изменить определенные характеристики у спортсменов для повышения результатов их выступлений.Однако существуют определенные риски, например, при редактировании зародышевого и наследственного генома человека, когда изменения, внесенные в геном эмбриона, могут передаваться по наследству.
https://ria.ru/20210708/shtamm-1740499383.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней
16:33 12.07.2021
 
© Depositphotos / Andrea DantiОбразование клетки из ДНК и хромосом
Образование клетки из ДНК и хромосом - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / Andrea Danti

Директор ВОЗ Гебрейесус высказался о редактировании генома человека для лечения болезней

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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в рекомендациях для правительств в области редактирования человеческой ДНК, обнародованных в понедельник Всемирной организацией здравоохранения.
"Редактирование генома человека имеет потенциал для развития нашей способности излечивать болезни, но полный эффект будет достигнут только в том случае, если мы будем использовать его на благо всех людей, а не для усиления неравенства между странами и внутри стран", - прокомментировал публикацию рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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В представленном в понедельник документе, подготовленном группой из 18 международных экспертов ВОЗ, которая была создана в 2018 году, даются советы и рекомендации соответствующим институциональным, национальным, региональным и глобальным механизмам, по проведению исследований по редактированию генома человека.
"Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред", - говорится в рекомендациях ВОЗ.
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Как отмечается, потенциальные преимущества редактирования генома человека включают в себя более быструю и точную диагностику, целенаправленное лечение и профилактику генетических заболеваний, в том числе серповидноклеточной анемии, а также ВИЧ и транстиретинового амилоидоза, и улучшение лечения раковых заболеваний. Генные модификации помогут также изменить определенные характеристики у спортсменов для повышения результатов их выступлений.
Однако существуют определенные риски, например, при редактировании зародышевого и наследственного генома человека, когда изменения, внесенные в геном эмбриона, могут передаваться по наследству.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
 
 
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