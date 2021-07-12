https://ria.ru/20210712/genom-1740953993.html

ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней

ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней - РИА Новости, 12.07.2021

ВОЗ высказалась о редактировании генома человека для лечения болезней

Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:33

2021-07-12T16:33

2021-07-12T16:33

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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Редактирование генома человека имеет огромный потенциал для лечения болезней, однако оно должно проходить безопасно, эффективно и этично, говорится в рекомендациях для правительств в области редактирования человеческой ДНК, обнародованных в понедельник Всемирной организацией здравоохранения."Редактирование генома человека имеет потенциал для развития нашей способности излечивать болезни, но полный эффект будет достигнут только в том случае, если мы будем использовать его на благо всех людей, а не для усиления неравенства между странами и внутри стран", - прокомментировал публикацию рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.В представленном в понедельник документе, подготовленном группой из 18 международных экспертов ВОЗ, которая была создана в 2018 году, даются советы и рекомендации соответствующим институциональным, национальным, региональным и глобальным механизмам, по проведению исследований по редактированию генома человека."Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред", - говорится в рекомендациях ВОЗ.Как отмечается, потенциальные преимущества редактирования генома человека включают в себя более быструю и точную диагностику, целенаправленное лечение и профилактику генетических заболеваний, в том числе серповидноклеточной анемии, а также ВИЧ и транстиретинового амилоидоза, и улучшение лечения раковых заболеваний. Генные модификации помогут также изменить определенные характеристики у спортсменов для повышения результатов их выступлений.Однако существуют определенные риски, например, при редактировании зародышевого и наследственного генома человека, когда изменения, внесенные в геном эмбриона, могут передаваться по наследству.

https://ria.ru/20210708/shtamm-1740499383.html

https://ria.ru/20210706/stadiya-1740178162.html

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире