ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФГлава Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ
Общественная палата поставит вопрос о доступности генетического тестирования для молодых пар
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ будет ставить перед властями вопрос о том, чтобы ряд видов генетического тестирования для молодых пар были если не бесплатными, то хотя бы доступными, сообщила глава ОП Лидия Михеева.
"Медицинские технологии в современном мире развиты невероятно здорово. И о том, что у ребенка может быть такое (орфанное) заболевание, можно узнать заранее", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
Для многих супружеских пар предварительное генетическое обследование, по словам главы ОП РФ, будет связано "с серьезным этическим выбором".
"Но согласитесь, что было бы правильно воспользоваться такой возможностью. Конечно, мы будем ставить вопрос перед властями о том, чтобы какие-то виды генетического тестирования для молодых пар были бы если не бесплатны, то хотя бы доступны. В определенных случаях это, может быть, позволит им избежать рождения тяжело больного ребенка", - отметила Михеева.
5 июля, 12:00Страхи/Ошибки"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезнейГенетические заболевания пугают своей непредсказуемостью, неизлечимостью и тяжестью. Вокруг них много мифов: от влияния возраста родителей на их появление до образа жизни и даже места проживания. Почему скрининг критически важен для борьбы с генетическими заболеваниями? Что мы знаем об этих болезнях и какие ошибки совершаем, рассуждая о генетике?