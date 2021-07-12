https://ria.ru/20210712/genetika-1740917189.html

ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар

ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар - РИА Новости, 12.07.2021

ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар

Общественная палата РФ будет ставить перед властями вопрос о том, чтобы ряд видов генетического тестирования для молодых пар были если не бесплатными, то хотя... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:47

2021-07-12T13:47

2021-07-12T13:47

россия

лидия михеева

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ будет ставить перед властями вопрос о том, чтобы ряд видов генетического тестирования для молодых пар были если не бесплатными, то хотя бы доступными, сообщила глава ОП Лидия Михеева."Медицинские технологии в современном мире развиты невероятно здорово. И о том, что у ребенка может быть такое (орфанное) заболевание, можно узнать заранее", - рассказала Михеева на пресс-конференции.Для многих супружеских пар предварительное генетическое обследование, по словам главы ОП РФ, будет связано "с серьезным этическим выбором"."Но согласитесь, что было бы правильно воспользоваться такой возможностью. Конечно, мы будем ставить вопрос перед властями о том, чтобы какие-то виды генетического тестирования для молодых пар были бы если не бесплатны, то хотя бы доступны. В определенных случаях это, может быть, позволит им избежать рождения тяжело больного ребенка", - отметила Михеева.

https://ria.ru/20210705/genetika-1739888946.html

россия

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россия, лидия михеева, общество