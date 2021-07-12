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ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар
ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар - РИА Новости, 12.07.2021
ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар
Общественная палата РФ будет ставить перед властями вопрос о том, чтобы ряд видов генетического тестирования для молодых пар были если не бесплатными, то хотя... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:47
2021-07-12T13:47
россия
лидия михеева
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ будет ставить перед властями вопрос о том, чтобы ряд видов генетического тестирования для молодых пар были если не бесплатными, то хотя бы доступными, сообщила глава ОП Лидия Михеева."Медицинские технологии в современном мире развиты невероятно здорово. И о том, что у ребенка может быть такое (орфанное) заболевание, можно узнать заранее", - рассказала Михеева на пресс-конференции.Для многих супружеских пар предварительное генетическое обследование, по словам главы ОП РФ, будет связано "с серьезным этическим выбором"."Но согласитесь, что было бы правильно воспользоваться такой возможностью. Конечно, мы будем ставить вопрос перед властями о том, чтобы какие-то виды генетического тестирования для молодых пар были бы если не бесплатны, то хотя бы доступны. В определенных случаях это, может быть, позволит им избежать рождения тяжело больного ребенка", - отметила Михеева.
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россия, лидия михеева, общество
ОП поставит вопрос доступности генетического тестирования для молодых пар
13:47 12.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФГлава Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ

Общественная палата поставит вопрос о доступности генетического тестирования для молодых пар

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ будет ставить перед властями вопрос о том, чтобы ряд видов генетического тестирования для молодых пар были если не бесплатными, то хотя бы доступными, сообщила глава ОП Лидия Михеева.
"Медицинские технологии в современном мире развиты невероятно здорово. И о том, что у ребенка может быть такое (орфанное) заболевание, можно узнать заранее", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
Для многих супружеских пар предварительное генетическое обследование, по словам главы ОП РФ, будет связано "с серьезным этическим выбором".
"Но согласитесь, что было бы правильно воспользоваться такой возможностью. Конечно, мы будем ставить вопрос перед властями о том, чтобы какие-то виды генетического тестирования для молодых пар были бы если не бесплатны, то хотя бы доступны. В определенных случаях это, может быть, позволит им избежать рождения тяжело больного ребенка", - отметила Михеева.
Страхи/Ошибки. Боюсь наследственных генетических болезней - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:00Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезнейГенетические заболевания пугают своей непредсказуемостью, неизлечимостью и тяжестью. Вокруг них много мифов: от влияния возраста родителей на их появление до образа жизни и даже места проживания. Почему скрининг критически важен для борьбы с генетическими заболеваниями? Что мы знаем об этих болезнях и какие ошибки совершаем, рассуждая о генетике?
 
РоссияЛидия МихееваОбщество
 
 
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