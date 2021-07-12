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США пообещали оказать помощь задержанным в Гаити американцам
США пообещали оказать помощь задержанным в Гаити американцам - РИА Новости, 12.07.2021
США пообещали оказать помощь задержанным в Гаити американцам
Соединенные Штаты осведомлены о том, что трое американских граждан были задержаны в Гаити в рамках расследования дела об убийстве президента этой страны, им... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T23:34
2021-07-12T23:36
убийство президента гаити
государственный департамент сша
гаити
майами
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты осведомлены о том, что трое американских граждан были задержаны в Гаити в рамках расследования дела об убийстве президента этой страны, им будет оказана необходимая консульская помощь, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.На минувшей неделе газета Washington Post со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера писала, что среди задержанных по делу об убийстве главы страны был американец гаитянского происхождения по имени Джеймс Солаж. Еще один задержанный, по словам министра, также мог быть американцем гаитянского происхождения.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити позже сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них - граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
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убийство президента гаити, государственный департамент сша, гаити, майами, сша, в мире
США пообещали оказать помощь задержанным в Гаити американцам
23:34 12.07.2021 (обновлено: 23:36 12.07.2021)
 
© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn

Госдеп пообещал оказать консульскую помощь задержанным в Гаити американцам

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты осведомлены о том, что трое американских граждан были задержаны в Гаити в рамках расследования дела об убийстве президента этой страны, им будет оказана необходимая консульская помощь, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Нам стало известно о задержании третьего гражданина США… Мы продолжаем пристально следить за ситуацией. Как и в других случаях, мы окажем задержанным американским гражданам консульскую помощь", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Граффити с портретом президента Гаити Жовенеля Мойза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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На минувшей неделе газета Washington Post со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера писала, что среди задержанных по делу об убийстве главы страны был американец гаитянского происхождения по имени Джеймс Солаж. Еще один задержанный, по словам министра, также мог быть американцем гаитянского происхождения.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити позже сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них - граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
 
Убийство президента ГаитиГосударственный департамент СШАГаитиМайамиСШАВ мире
 
 
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