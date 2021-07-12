https://ria.ru/20210712/gaiti-1740995848.html

Власти Гаити направили США запрос о дополнительной помощи

Власти Гаити направили США запрос о дополнительной помощи - РИА Новости, 12.07.2021

Власти Гаити направили США запрос о дополнительной помощи

Власти Гаити направили запрос США об оказании дополнительной помощи, он был передан президенту Джо Байдену через межведомственную делегацию, посетившую эту... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:16

2021-07-12T20:16

2021-07-12T20:28

убийство президента гаити

жовенель моиз

джо байден

гаити

майами

сша

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Власти Гаити направили запрос США об оказании дополнительной помощи, он был передан президенту Джо Байдену через межведомственную делегацию, посетившую эту страну, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В воскресенье в Гаити прибыла межведомственная американская делегация, состоящая из представителей министерства юстиции, госдепартамента, министерства внутренней безопасности и совета национальной безопасности. Согласно информации Белого дома, делегация заявила об обязательстве США поддерживать правительство этой страны."(Межведомственная группа США) получила от властей Гаити запрос об оказании дополнительной помощи. Члены группы проинформировали президента США об этом сегодня утром", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, не раскрыв суть запроса гаитянских властей.Также в Белом доме сообщили, что вопрос отправки войск в Гаити по-прежнему изучается.Пресс-секретаря Белого дома попросили уточнить, не исключает ли Вашингтон такой возможности."Нет", - лаконично ответила Псаки.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити позже сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них - граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740829469.html

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

гаити

майами

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, джо байден, гаити, майами, сша, в мире