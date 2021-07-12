https://ria.ru/20210712/gaiti-1740937430.html

Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента

Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента - РИА Новости, 12.07.2021

Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента

Делегация США, прибывшая в воскресенье в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны и заявила о поддержке ее народа, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:15

2021-07-12T15:15

2021-07-12T15:29

жовенель моиз

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Делегация США, прибывшая в воскресенье в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны и заявила о поддержке ее народа, говорится в заявлении Белого дома.Согласно заявлению, в воскресенье на Гаити прибыла межведомственная американская делегация, состоящая из представителей министерства юстиции, госдепартамента, министерства внутренней безопасности и совета национальной безопасности.Сообщается, что делегация встретилась с и.о. премьера Клодом Жозефом и назначенным главой кабмина страны Ариэлем Анри, который не вступил в должность."В ходе всех их встреч делегация обязалась поддержке правительства Гаити в его стремлении к справедливости в этой ситуации и подтвердила поддержку населения Гаити в это сложное время", - отмечается в заявлении.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

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майами

гаити

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жовенель моиз, майами, убийство президента гаити, гаити, сша, в мире