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Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента
Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента - РИА Новости, 12.07.2021
Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента
Делегация США, прибывшая в воскресенье в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны и заявила о поддержке ее народа, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:15
2021-07-12T15:29
жовенель моиз
майами
убийство президента гаити
гаити
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Делегация США, прибывшая в воскресенье в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны и заявила о поддержке ее народа, говорится в заявлении Белого дома.Согласно заявлению, в воскресенье на Гаити прибыла межведомственная американская делегация, состоящая из представителей министерства юстиции, госдепартамента, министерства внутренней безопасности и совета национальной безопасности.Сообщается, что делегация встретилась с и.о. премьера Клодом Жозефом и назначенным главой кабмина страны Ариэлем Анри, который не вступил в должность."В ходе всех их встреч делегация обязалась поддержке правительства Гаити в его стремлении к справедливости в этой ситуации и подтвердила поддержку населения Гаити в это сложное время", - отмечается в заявлении.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html
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жовенель моиз, майами, убийство президента гаити, гаити, сша, в мире
Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента
15:15 12.07.2021 (обновлено: 15:29 12.07.2021)
 
© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Estailove St-Val

Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента Моиза

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Делегация США, прибывшая в воскресенье в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны и заявила о поддержке ее народа, говорится в заявлении Белого дома.
Согласно заявлению, в воскресенье на Гаити прибыла межведомственная американская делегация, состоящая из представителей министерства юстиции, госдепартамента, министерства внутренней безопасности и совета национальной безопасности.
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Сообщается, что делегация встретилась с и.о. премьера Клодом Жозефом и назначенным главой кабмина страны Ариэлем Анри, который не вступил в должность.
"В ходе всех их встреч делегация обязалась поддержке правительства Гаити в его стремлении к справедливости в этой ситуации и подтвердила поддержку населения Гаити в это сложное время", - отмечается в заявлении.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
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