https://ria.ru/20210712/gaiti-1740867485.html
На Гаити рассказали о состоянии вдовы президента, раненной при нападении
На Гаити рассказали о состоянии вдовы президента, раненной при нападении - РИА Новости, 12.07.2021
На Гаити рассказали о состоянии вдовы президента, раненной при нападении
И.о. премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что первая леди Мартин Моиз, раненная в результате нападения, находится в хорошем состоянии, сообщает портал Haiti24. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:02
2021-07-12T09:02
2021-07-12T09:22
убийство президента гаити
жовенель моиз
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происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. И.о. премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что первая леди Мартин Моиз, раненная в результате нападения, находится в хорошем состоянии, сообщает портал Haiti24.Жозеф подтвердил, что в субботу общался по телефону с супругой погибшего президента Жовенеля Моиза."Первая леди в хорошем состоянии. В субботу у нас было несколько телефонных разговоров. Кроме того, я был первым, кто получил ее звонок после операции", - заявил и.о. премьера на пресс-конференции.Ранее местный портал Juno7 сообщил, что государственный департамент США решил направить 11 июля в Гаити большую делегацию для урегулирования политического кризиса в стране в связи с убийством президента.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, сша, происшествия, в мире
На Гаити рассказали о состоянии вдовы президента, раненной при нападении
09:02 12.07.2021 (обновлено: 09:22 12.07.2021)
И.о. премьера Гаити рассказал о состоянии вдовы президента, раненной в результате нападения