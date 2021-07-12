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На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента - РИА Новости, 12.07.2021
На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
издание Acento со ссылкой на генерального директора Национальной полиции Леона Шарля. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T03:15
2021-07-12T03:41
гаити
убийство президента гаити
жовенель моиз
в мире
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МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Власти Гаити заявили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, сообщило издание Acento со ссылкой на генерального директора Национальной полиции Леона Шарля.По словам начальника полиции, мотивы преступления были политическими. Сотрудники правоохранительных органов заняты поиском двух других предполагаемых организаторов, контактировавших с Саноном, их имена не разглашаются.По данным расследования, Эммануэль Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США — предположительно, она организовала вербовку колумбийцев, которых сейчас обвиняют в убийстве Моиза. Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности. Дополнительных деталей о его личности не приводится.Позже "миссия изменилась", и одному из колумбийцев передали ордер на арест президента. "Операция началась оттуда", — отметил Шарль.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на резиденцию главы государства в ночь на 7 июля. Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук перевезли на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых.Министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
https://ria.ru/20210712/gaiti-1740854349.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/gaiti-1740799435.html
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гаити, убийство президента гаити, жовенель моиз, в мире
На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
03:15 12.07.2021 (обновлено: 03:41 12.07.2021)
 
© REUTERS / Ricardo RojasВоенный на границе Доминиканы и Гаити
Военный на границе Доминиканы и Гаити - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Ricardo Rojas

На Гаити задержали одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Власти Гаити заявили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, сообщило издание Acento со ссылкой на генерального директора Национальной полиции Леона Шарля.

"Когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон", — сказал Шарль.

По словам начальника полиции, мотивы преступления были политическими. Сотрудники правоохранительных органов заняты поиском двух других предполагаемых организаторов, контактировавших с Саноном, их имена не разглашаются.
По данным расследования, Эммануэль Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США — предположительно, она организовала вербовку колумбийцев, которых сейчас обвиняют в убийстве Моиза. Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности. Дополнительных деталей о его личности не приводится.
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза
Позже "миссия изменилась", и одному из колумбийцев передали ордер на арест президента. "Операция началась оттуда", — отметил Шарль.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на резиденцию главы государства в ночь на 7 июля. Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук перевезли на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых.
Министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
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ГаитиУбийство президента ГаитиЖовенель МоизВ мире
 
 
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