https://ria.ru/20210712/gaiti-1740859553.html

На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента

На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента - РИА Новости, 12.07.2021

На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента

издание Acento со ссылкой на генерального директора Национальной полиции Леона Шарля. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T03:15

2021-07-12T03:15

2021-07-12T03:41

гаити

убийство президента гаити

жовенель моиз

в мире

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МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Власти Гаити заявили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, сообщило издание Acento со ссылкой на генерального директора Национальной полиции Леона Шарля.По словам начальника полиции, мотивы преступления были политическими. Сотрудники правоохранительных органов заняты поиском двух других предполагаемых организаторов, контактировавших с Саноном, их имена не разглашаются.По данным расследования, Эммануэль Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США — предположительно, она организовала вербовку колумбийцев, которых сейчас обвиняют в убийстве Моиза. Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности. Дополнительных деталей о его личности не приводится.Позже "миссия изменилась", и одному из колумбийцев передали ордер на арест президента. "Операция началась оттуда", — отметил Шарль.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на резиденцию главы государства в ночь на 7 июля. Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук перевезли на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых.Министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.

https://ria.ru/20210712/gaiti-1740854349.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/gaiti-1740799435.html

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гаити, убийство президента гаити, жовенель моиз, в мире