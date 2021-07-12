https://ria.ru/20210712/gaiti-1740854349.html

Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза

Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза - РИА Новости, 12.07.2021

Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза

Национальная полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента Жовенеля Моиза, покидать страну. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T01:17

2021-07-12T01:17

2021-07-12T01:17

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 12 июл - РИА Новости. Национальная полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента Жовенеля Моиза, покидать страну.После убийства власти страны не комментировали действия службы охраны национального дворца во время событий, обмен выстрелами между нападавшими и защитниками или травмы среди сотрудников охраны не подтверждаются.Помимо запрета на выезд, сотрудники охраны должны ежедневно являться в штаб-квартиру генеральной инспекции, в настоящий момент они на свободе. 12 июля прокуратура начнет допросы некоторых офицеров этой службы для выяснения их действий в ночь нападения.Правительство Гаити подтвердило, что командование, ответственное за убийство, состояло из 28 человек, 26 из которых колумбийцы, а в настоящее время пятеро находятся в бегах.Первые заявления задержанных, которые приводит местная пресса, показывают, что цель заключалась не в убийстве президента, а в том, чтобы арестовать его и доставить в Национальный дворец. Правительство не подтвердило эту версию.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/gaiti-1740799435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/ubiystvo-1740785202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, сша, в мире