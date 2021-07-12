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Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза
Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза - РИА Новости, 12.07.2021
Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза
Национальная полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента Жовенеля Моиза, покидать страну. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T01:17
2021-07-12T01:17
2021-07-12T01:17
убийство президента гаити
жовенель моиз
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 12 июл - РИА Новости. Национальная полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента Жовенеля Моиза, покидать страну.После убийства власти страны не комментировали действия службы охраны национального дворца во время событий, обмен выстрелами между нападавшими и защитниками или травмы среди сотрудников охраны не подтверждаются.Помимо запрета на выезд, сотрудники охраны должны ежедневно являться в штаб-квартиру генеральной инспекции, в настоящий момент они на свободе. 12 июля прокуратура начнет допросы некоторых офицеров этой службы для выяснения их действий в ночь нападения.Правительство Гаити подтвердило, что командование, ответственное за убийство, состояло из 28 человек, 26 из которых колумбийцы, а в настоящее время пятеро находятся в бегах.Первые заявления задержанных, которые приводит местная пресса, показывают, что цель заключалась не в убийстве президента, а в том, чтобы арестовать его и доставить в Национальный дворец. Правительство не подтвердило эту версию.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/gaiti-1740799435.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, сша, в мире
Из Гаити запретили выезжать сотрудникам охраны убитого президента Моиза
В Гаити запретили покидать страну лицам, ответственным за безопасность убитого президента Моиза
ПОРТ-О-ПРЕНС, 12 июл - РИА Новости.
Национальная полиция Гаити
запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента Жовенеля Моиза
, покидать страну.
"Это решение принято для открытого расследования убийства главы государства в его частной резиденции в ночь с 6 на 7 июля 2021 года", - сообщил цифровой портал Haiti24.net со ссылкой на генеральную инспекцию полиции.
После убийства власти страны не комментировали действия службы охраны национального дворца во время событий, обмен выстрелами между нападавшими и защитниками или травмы среди сотрудников охраны не подтверждаются.
Помимо запрета на выезд, сотрудники охраны должны ежедневно являться в штаб-квартиру генеральной инспекции, в настоящий момент они на свободе. 12 июля прокуратура начнет допросы некоторых офицеров этой службы для выяснения их действий в ночь нападения.
Правительство Гаити подтвердило, что командование, ответственное за убийство, состояло из 28 человек, 26 из которых колумбийцы, а в настоящее время пятеро находятся в бегах.
Первые заявления задержанных, которые приводит местная пресса, показывают, что цель заключалась не в убийстве президента, а в том, чтобы арестовать его и доставить в Национальный дворец. Правительство не подтвердило эту версию.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами
(США
). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента Моиза, 26 из них граждане Колумбии
. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.