https://ria.ru/20210712/frantsiya-1741006003.html

Во Франции ужесточат меры по COVID-19 в транспорте и ресторанах

Во Франции ужесточат меры по COVID-19 в транспорте и ресторанах - РИА Новости, 12.07.2021

Во Франции ужесточат меры по COVID-19 в транспорте и ресторанах

Санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, станет обязательным во Франции с августа для посещения баров, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:37

2021-07-12T22:37

2021-07-12T23:22

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коронавирус covid-19

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, станет обязательным во Франции с августа для посещения баров, ресторанов, а также при посадке в поезд или самолет, заявил президент французской республики Эммануэль Макрон."Начиная с августа санитарный пропуск будет требоваться в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, а также в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования", - сказал Макрон в ходе своего обращения к нации в понедельник.Кроме того, с 21 июля санитарный пропуск будет требоваться при посещении культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предоставлять все посетители старше 12 лет, отметил глава республики."Начиная с этой недели контроль на границах будет еще больше усилен для пребывающих из стран с высоким уровнем риска", - сказал Макрон.Он отметил, что пассажиры из этих стран, которые не прошли вакцинацию, должны оставаться на самоизоляции."…Наш подход будет простым: быть признательным за ответственную гражданскую позицию и оказывать давление на не прошедших вакцинацию, а не на всех", - подчеркнул Макрон. По его словам, необходимо предпринимать меры сейчас в связи с появлением нового штамма "Дельта". "Если мы не будет действовать сегодня, то число случаев заражения (коронавирусом – ред.) неизбежно приведет к увеличению госпитализированных в августе", - заявил он.Президент республики сообщил, что с осени ПЦР-тесты на COVID-19 станут платными за исключением случаев, когда они проводятся по предписанию врача.

https://ria.ru/20210707/frantsiya-1740246234.html

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире