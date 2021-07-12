Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/fosagro-1740951002.html
ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды
ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды - РИА Новости, 12.07.2021
ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды
Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации экологических проектов и развития городской среды подписали администрация Балаковского муниципального района и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:19
2021-07-12T18:35
апатит
саратовская область
фосагро
новости компаний - экономика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации экологических проектов и развития городской среды подписали администрация Балаковского муниципального района и Балаковский Филиал АО "Апатит" (группа "ФосАгро"), сообщает пресс-служба ФосАгро.ФосАгро" направит на эти цели дополнительно 170 миллионов рублей. Пресс-служба отмечает, что восстановление цен на минеральные удобрения, после продолжавшегося несколько лет падения, позволяет производителям инвестировать в развития и увеличивать объем финансирования благотворительных проектов. Кроме того, ФосАгро сможет утроить налоговые отчисления в бюджет Саратовской области. Ожидается, что они превысят 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210625/proindeksiruet-1738590762.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
апатит, саратовская область, фосагро, новости компаний - экономика, экономика

ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды

16:19 12.07.2021 (обновлено: 18:35 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации экологических проектов и развития городской среды подписали администрация Балаковского муниципального района и Балаковский Филиал АО "Апатит" (группа "ФосАгро"), сообщает пресс-служба ФосАгро.
ФосАгро" направит на эти цели дополнительно 170 миллионов рублей.
Пресс-служба отмечает, что восстановление цен на минеральные удобрения, после продолжавшегося несколько лет падения, позволяет производителям инвестировать в развития и увеличивать объем финансирования благотворительных проектов. Кроме того, ФосАгро сможет утроить налоговые отчисления в бюджет Саратовской области. Ожидается, что они превысят 1,6 миллиарда рублей.
"Мы понимаем, как важно поддерживать города, в которых живут наши работники. Забота о здоровье горожан подразумевает необходимость грамотного благоустройства, сохранение существующего красивого ландшафта и проектирование новых зон отдыха и досуга. Такая задача стоит перед нами сегодня. Принято решение направить 170 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию парков, скверов, аллей и памятников истории г. Балаково", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, комментируя подписанное соглашение.
Сотрудники компании ФосАгро в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 13:41
ФосАгро проиндексирует заработные платы работников
 
АпатитСаратовская областьФосАгроНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
04:15Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
Лента новостейМолния