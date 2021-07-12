https://ria.ru/20210712/fosagro-1740951002.html

ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды

ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды - РИА Новости, 12.07.2021

ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды

Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации экологических проектов и развития городской среды подписали администрация Балаковского муниципального района и... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:19

2021-07-12T16:19

2021-07-12T18:35

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации экологических проектов и развития городской среды подписали администрация Балаковского муниципального района и Балаковский Филиал АО "Апатит" (группа "ФосАгро"), сообщает пресс-служба ФосАгро.ФосАгро" направит на эти цели дополнительно 170 миллионов рублей. Пресс-служба отмечает, что восстановление цен на минеральные удобрения, после продолжавшегося несколько лет падения, позволяет производителям инвестировать в развития и увеличивать объем финансирования благотворительных проектов. Кроме того, ФосАгро сможет утроить налоговые отчисления в бюджет Саратовской области. Ожидается, что они превысят 1,6 миллиарда рублей.

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апатит, саратовская область, фосагро, новости компаний - экономика, экономика