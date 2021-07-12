ФосАгро поможет Балаково в развитии городской среды
16:19 12.07.2021 (обновлено: 18:35 12.07.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро" направит на эти цели дополнительно 170 миллионов рублей.
Пресс-служба отмечает, что восстановление цен на минеральные удобрения, после продолжавшегося несколько лет падения, позволяет производителям инвестировать в развития и увеличивать объем финансирования благотворительных проектов. Кроме того, ФосАгро сможет утроить налоговые отчисления в бюджет Саратовской области. Ожидается, что они превысят 1,6 миллиарда рублей.
"Мы понимаем, как важно поддерживать города, в которых живут наши работники. Забота о здоровье горожан подразумевает необходимость грамотного благоустройства, сохранение существующего красивого ландшафта и проектирование новых зон отдыха и досуга. Такая задача стоит перед нами сегодня. Принято решение направить 170 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию парков, скверов, аллей и памятников истории г. Балаково", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, комментируя подписанное соглашение.
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