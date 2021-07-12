В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФГлава Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ
Глава ОП Михеева рассказала, как фонд "Круг добра" помог с лечением тяжелобольных детей
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Все заболевания, с лечением которых столкнулся фонд "Круг добра", связаны с генетикой, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Хочу подчеркнуть важность предварительного генетического исследования. Заболевания, с которыми мы в фонде "Круг добра" столкнулись, все без исключения вызваны определенными генетическими дефектами", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
Фонд "Круг добра" организовал помощь более чем 1080 детям, около 7 миллиардов рублей уже направлено на их лечение, также сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"На сегодняшний день фонд "Круг добра" уже оказал помощь более чем 1080 детям", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
При этом заболевания, которыми страдают такие дети, по словам главы ОП РФ, очень тяжелые, а лечение – "неимоверно дорогое".
"Около 7 миллиардов рублей на сегодняшний день уже направлены на лечение этих детей", - добавила Михеева.
Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
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