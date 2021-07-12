https://ria.ru/20210712/fond-1740914446.html

В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям

В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям - РИА Новости, 12.07.2021

В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям

Все заболевания, с лечением которых столкнулся фонд "Круг добра", связаны с генетикой, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:30

2021-07-12T13:30

2021-07-12T13:30

фонд "круг добра"

россия

лидия михеева

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Все заболевания, с лечением которых столкнулся фонд "Круг добра", связаны с генетикой, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.Фонд "Круг добра" организовал помощь более чем 1080 детям, около 7 миллиардов рублей уже направлено на их лечение, также сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева."На сегодняшний день фонд "Круг добра" уже оказал помощь более чем 1080 детям", - рассказала Михеева на пресс-конференции.При этом заболевания, которыми страдают такие дети, по словам главы ОП РФ, очень тяжелые, а лечение – "неимоверно дорогое"."Около 7 миллиардов рублей на сегодняшний день уже направлены на лечение этих детей", - добавила Михеева.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20210611/lekarstva-1736601619.html

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фонд "круг добра", россия, лидия михеева, здоровье - общество, владимир путин, общество