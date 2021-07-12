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В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям
В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям - РИА Новости, 12.07.2021
В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям
Все заболевания, с лечением которых столкнулся фонд "Круг добра", связаны с генетикой, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:30
2021-07-12T13:30
фонд "круг добра"
россия
лидия михеева
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Все заболевания, с лечением которых столкнулся фонд "Круг добра", связаны с генетикой, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.Фонд "Круг добра" организовал помощь более чем 1080 детям, около 7 миллиардов рублей уже направлено на их лечение, также сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева."На сегодняшний день фонд "Круг добра" уже оказал помощь более чем 1080 детям", - рассказала Михеева на пресс-конференции.При этом заболевания, которыми страдают такие дети, по словам главы ОП РФ, очень тяжелые, а лечение – "неимоверно дорогое"."Около 7 миллиардов рублей на сегодняшний день уже направлены на лечение этих детей", - добавила Михеева.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
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фонд "круг добра", россия, лидия михеева, здоровье - общество, владимир путин, общество
В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям
13:30 12.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФГлава Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ

Глава ОП Михеева рассказала, как фонд "Круг добра" помог с лечением тяжелобольных детей

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Все заболевания, с лечением которых столкнулся фонд "Круг добра", связаны с генетикой, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Хочу подчеркнуть важность предварительного генетического исследования. Заболевания, с которыми мы в фонде "Круг добра" столкнулись, все без исключения вызваны определенными генетическими дефектами", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
Фонд "Круг добра" организовал помощь более чем 1080 детям, около 7 миллиардов рублей уже направлено на их лечение, также сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"На сегодняшний день фонд "Круг добра" уже оказал помощь более чем 1080 детям", - рассказала Михеева на пресс-конференции.
При этом заболевания, которыми страдают такие дети, по словам главы ОП РФ, очень тяжелые, а лечение – "неимоверно дорогое".
"Около 7 миллиардов рублей на сегодняшний день уже направлены на лечение этих детей", - добавила Михеева.
Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 12:35
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Фонд "Круг добра"РоссияЛидия МихееваЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
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