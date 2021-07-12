Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета
16:57 12.07.2021 (обновлено: 23:25 12.07.2021)
Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета в Шереметьево
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что Совет действительно готов помочь россиянину, который открыл аварийную дверь самолета во время длительного ожидания перед вылетом в Анталью, если тот обратится в СПЧ.
Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево. Сам пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. Он подтвердил, что рейс сильно задержался, а салоне было очень душно. Из-за этого он "начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода". Сейчас из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф.
"Мы поможем этому пассажиру, если он обратится в СПЧ. Этого пока не произошло. Ситуация с возможным штрафом действительно удивляет, если все было так, как описывают очевидцы. В таком случае штраф должен получить вовсе не пассажир, а авиакомпания. И мы готовы разобраться с ситуацией", — подчеркнул Фадеев.
В результате инцидента пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.