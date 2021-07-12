https://ria.ru/20210712/fadeev-1740958863.html

Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета

Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета - РИА Новости, 12.07.2021

Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что Совет действительно готов помочь россиянину, который открыл аварийную дверь самолета во время длительного... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:57

2021-07-12T16:57

2021-07-12T23:25

валерий фадеев

следственный комитет россии (ск рф)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что Совет действительно готов помочь россиянину, который открыл аварийную дверь самолета во время длительного ожидания перед вылетом в Анталью, если тот обратится в СПЧ.Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево. Сам пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. Он подтвердил, что рейс сильно задержался, а салоне было очень душно. Из-за этого он "начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода". Сейчас из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф.В результате инцидента пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.

https://ria.ru/20210712/lyuk-1740932821.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч), шереметьево (аэропорт)