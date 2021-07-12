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Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета
Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета - РИА Новости, 12.07.2021
Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета
Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что Совет действительно готов помочь россиянину, который открыл аварийную дверь самолета во время длительного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:57
2021-07-12T23:25
валерий фадеев
следственный комитет россии (ск рф)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что Совет действительно готов помочь россиянину, который открыл аварийную дверь самолета во время длительного ожидания перед вылетом в Анталью, если тот обратится в СПЧ.Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево. Сам пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. Он подтвердил, что рейс сильно задержался, а салоне было очень душно. Из-за этого он "начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода". Сейчас из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф.В результате инцидента пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
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валерий фадеев, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч), шереметьево (аэропорт)
Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета
16:57 12.07.2021 (обновлено: 23:25 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета в Шереметьево

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что Совет действительно готов помочь россиянину, который открыл аварийную дверь самолета во время длительного ожидания перед вылетом в Анталью, если тот обратится в СПЧ.
Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево. Сам пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. Он подтвердил, что рейс сильно задержался, а салоне было очень душно. Из-за этого он "начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода". Сейчас из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф.
Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром
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Пассажир, открывший дверь самолета в Шереметьево, рассказал свою версию

"Мы поможем этому пассажиру, если он обратится в СПЧ. Этого пока не произошло. Ситуация с возможным штрафом действительно удивляет, если все было так, как описывают очевидцы. В таком случае штраф должен получить вовсе не пассажир, а авиакомпания. И мы готовы разобраться с ситуацией", — подчеркнул Фадеев.

В результате инцидента пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
 
Валерий ФадеевСледственный комитет России (СК РФ)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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