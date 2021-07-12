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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/estoniya-1740957644.html
В Эстонии 11-летняя девочка умерла от инсульта, вызванного коронавирусом
В Эстонии 11-летняя девочка умерла от инсульта, вызванного коронавирусом - РИА Новости, 12.07.2021
В Эстонии 11-летняя девочка умерла от инсульта, вызванного коронавирусом
В Эстонии из-за инсульта, вызванного коронавирусом, умерла 11-летняя девочка, сообщила в понедельник газета Eesti Paevaleht. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:51
2021-07-12T16:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл - РИА Новости. В Эстонии из-за инсульта, вызванного коронавирусом, умерла 11-летняя девочка, сообщила в понедельник газета Eesti Paevaleht.Издание отмечает, что трагический случай произошел в марте, но местные СМИ узнали об этом только сейчас."Сначала причиной смерти ребенка посчитали вызванный инсультом отек мозга. После вскрытия и проведенного консилиума стало понятно, что на самом деле причиной смерти стал коронавирус", - говорится в сообщении.Как рассказала Eesti Paevaleht заведующая педиатрической клиникой Таллинской детской больницы Реэт Раукас, девочку привезли в больницу утром с инсультом в бессознательном состоянии. Вероятно, инсульт случился у нее ночью, а утром родители обнаружили девочку без сознания, в коме.То, что ребенок был инфицирован коронавирусом, выяснилось только в больнице, поскольку всех госпитализированных тестируют на вирус. Накануне девочка ходила в гости и жаловалась на головную боль. Сопутствующих заболеваний у нее не было, и, по словам Раукас, до этого у девочки было крепкое здоровье.По данным республиканского департамента здоровья, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 131 508. За время пандемии скончались 1270 человек.
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599956301.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/obschestvo-1735017567.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, эстония
В Эстонии 11-летняя девочка умерла от инсульта, вызванного коронавирусом
16:51 12.07.2021
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В Эстонии 11-летняя девочка умерла из-за инсульта, вызванного коронавирусом

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл - РИА Новости. В Эстонии из-за инсульта, вызванного коронавирусом, умерла 11-летняя девочка, сообщила в понедельник газета Eesti Paevaleht.
Издание отмечает, что трагический случай произошел в марте, но местные СМИ узнали об этом только сейчас.
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"Сначала причиной смерти ребенка посчитали вызванный инсультом отек мозга. После вскрытия и проведенного консилиума стало понятно, что на самом деле причиной смерти стал коронавирус", - говорится в сообщении.
Как рассказала Eesti Paevaleht заведующая педиатрической клиникой Таллинской детской больницы Реэт Раукас, девочку привезли в больницу утром с инсультом в бессознательном состоянии. Вероятно, инсульт случился у нее ночью, а утром родители обнаружили девочку без сознания, в коме.
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То, что ребенок был инфицирован коронавирусом, выяснилось только в больнице, поскольку всех госпитализированных тестируют на вирус. Накануне девочка ходила в гости и жаловалась на головную боль. Сопутствующих заболеваний у нее не было, и, по словам Раукас, до этого у девочки было крепкое здоровье.
По данным республиканского департамента здоровья, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 131 508. За время пандемии скончались 1270 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЭстония
 
 
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