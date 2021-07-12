Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/es-1740993671.html
ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов
ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 12.07.2021
ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС назвал неприемлемым использование Минском мигрантов у границ с Евросоюзом, а также... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:57
2021-07-12T19:57
жозеп боррель
мигранты
евросоюз
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС назвал неприемлемым использование Минском мигрантов у границ с Евросоюзом, а также сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность новых мер против Белоруссии, включая экономические санкции.Боррель также подчеркнул, что у ЕС "достаточно ресурсов, чтобы оказать поддержку Литве в контроле за границами на фоне ситуации с мигрантами из Белоруссии".
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47cfc705e40a2ce4d0334df30d80b232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, мигранты, евросоюз, белоруссия, литва, в мире
ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов
19:57 12.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

ЕС рассматривает возможность новых санкций против Минска из-за мигрантов, заявил Боррель

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС назвал неприемлемым использование Минском мигрантов у границ с Евросоюзом, а также сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность новых мер против Белоруссии, включая экономические санкции.
"Мы внимательно следим за ситуацией на границах Литвы и Белоруссии. Поступает информация, что белорусские власти посылают мигрантов также к польским границам. Мы призываем белорусские власти исполнять свои международные обязательства. Мы готовы рассматривать дальнейшие ограничительные меры, если такое поведение продолжится. Подталкивание мигрантов к пересечению границы неприемлемо, а это происходит на литовских и польских границах… ЕС готов рассмотреть расширение мер, включая экономические санкции, если ситуация не изменится", - сказал он.
Боррель также подчеркнул, что у ЕС "достаточно ресурсов, чтобы оказать поддержку Литве в контроле за границами на фоне ситуации с мигрантами из Белоруссии".
 
Жозеп БоррельМигрантыЕвросоюзБелоруссияЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
04:15Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
Лента новостейМолния