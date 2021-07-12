ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ЕС рассматривает возможность новых санкций против Минска из-за мигрантов, заявил Боррель
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС назвал неприемлемым использование Минском мигрантов у границ с Евросоюзом, а также сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность новых мер против Белоруссии, включая экономические санкции.
"Мы внимательно следим за ситуацией на границах Литвы и Белоруссии. Поступает информация, что белорусские власти посылают мигрантов также к польским границам. Мы призываем белорусские власти исполнять свои международные обязательства. Мы готовы рассматривать дальнейшие ограничительные меры, если такое поведение продолжится. Подталкивание мигрантов к пересечению границы неприемлемо, а это происходит на литовских и польских границах… ЕС готов рассмотреть расширение мер, включая экономические санкции, если ситуация не изменится", - сказал он.
Боррель также подчеркнул, что у ЕС "достаточно ресурсов, чтобы оказать поддержку Литве в контроле за границами на фоне ситуации с мигрантами из Белоруссии".