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ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов

ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 12.07.2021

ЕС высказался о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС назвал неприемлемым использование Минском мигрантов у границ с Евросоюзом, а также... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:57

2021-07-12T19:57

2021-07-12T19:57

жозеп боррель

мигранты

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС назвал неприемлемым использование Минском мигрантов у границ с Евросоюзом, а также сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность новых мер против Белоруссии, включая экономические санкции.Боррель также подчеркнул, что у ЕС "достаточно ресурсов, чтобы оказать поддержку Литве в контроле за границами на фоне ситуации с мигрантами из Белоруссии".

белоруссия

литва

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жозеп боррель, мигранты, евросоюз, белоруссия, литва, в мире