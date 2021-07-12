https://ria.ru/20210712/elets-1740955290.html

В Ельце Липецкой области построят современный спорткомплекс

В Ельце Липецкой области построят современный спорткомплекс - РИА Новости, 12.07.2021

В Ельце Липецкой области построят современный спорткомплекс

Власти Липецкой области построят в городе Елец физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 6,5 тысячи квадратных и стоимостью 640 миллионов... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:36

2021-07-12T16:36

2021-07-12T16:36

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Власти Липецкой области построят в городе Елец физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 6,5 тысячи квадратных и стоимостью 640 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на строительство объекта понадобится два года. Сейчас проведены все необходимые подготовительные работы: готов проект комплекса, выбрано место для строительства и определено финансирование."Регион получил финансовую поддержку за успешную реализацию национальных проектов. К 460 миллионам рублей федеральных средств мы добавили областные и направили все на строительство спортивного комплекса в Ельце, который так нужен жителям", - прокомментировал Артамонов.Спорткомплекс позволит объединить под одной крышей все спортивные секции Ельца, которые были разбросаны по городу. У многих спортсменов вообще не было своих залов, теперь все будут сосредоточены в одном месте. В трехэтажном здании разместятся три зала для борьбы и единоборств, тяжелой атлетики, гимнастики и общей физической подготовки. Соревновательный блок будет вмещать почти пятьсот зрительных мест. Здания оборудуют лифтами для маломобильных посетителей. Также на территории спорткомплекса планируется разместить волейбольную площадку, площадку для воркаута и экомаршруты. По мнению региональных властей, появление такого спортивного комплекса в Ельце позволит вывести на новый уровень городские мероприятия, а также проводить соревнования высокого уровня.

https://ria.ru/20210712/most-1740931545.html

липецк

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игорь артамонов, липецк