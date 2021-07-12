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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210712/elektrobus-1740877860.html
Резидент ОЭЗ Москвы укомплектует 200 новых электробусов
Резидент ОЭЗ Москвы укомплектует 200 новых электробусов - РИА Новости, 12.07.2021
Резидент ОЭЗ Москвы укомплектует 200 новых электробусов
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", компания DriveElectro, поставит комплектующие для 200 новых московских электробусов, сообщает... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:26
2021-07-12T10:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
развитие электротранспорта в россии
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", компания DriveElectro, поставит комплектующие для 200 новых московских электробусов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сегодня большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы. Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов, а в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он также добавил, что компания является крупнейшим в Европе производителем батарей для электробусов и экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Турцию и на Ближний Восток.В июне 2021 года московский парк электробусов достиг 650 машин, к концу года его планируется увеличить до одной тысячи единиц."Резидент ОЭЗ Москвы для оборудования электробусов использует литий-титанатные аккумуляторные батареи, что позволяет машинам проезжать 40-50 километров на одном заряде, тратя на подзарядку всего от 6 до 10 минут. Кроме того, применяемые инженерные решения дают возможность электробусам работать даже при рекордно низких и высоких температурах, что очень актуально для переменчивой погоды столицы", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Компания DriveElectro получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в начале 2021 года. На площадке "Алабушево" предприятие планирует создать завод по производству аккумуляторов для электробусов и серийному выпуску электрогрузовиков. По данным пресс-службы, максимальная мощность завода составит одну тысячу комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно. Инвестиции в реализацию проекта - 375 миллионов рублей.
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москва, развитие электротранспорта в россии

Резидент ОЭЗ Москвы укомплектует 200 новых электробусов

10:26 12.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОстановка общественного транспорта рядом с Савеловским вокзалом в Москве
Остановка общественного транспорта рядом с Савеловским вокзалом в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", компания DriveElectro, поставит комплектующие для 200 новых московских электробусов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Сегодня большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы. Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов, а в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Нематериальные активы резидентов ОЭЗ Москвы достигли 9 миллиардов рублей
Он также добавил, что компания является крупнейшим в Европе производителем батарей для электробусов и экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Турцию и на Ближний Восток.
В июне 2021 года московский парк электробусов достиг 650 машин, к концу года его планируется увеличить до одной тысячи единиц.
"Резидент ОЭЗ Москвы для оборудования электробусов использует литий-титанатные аккумуляторные батареи, что позволяет машинам проезжать 40-50 километров на одном заряде, тратя на подзарядку всего от 6 до 10 минут. Кроме того, применяемые инженерные решения дают возможность электробусам работать даже при рекордно низких и высоких температурах, что очень актуально для переменчивой погоды столицы", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Компания DriveElectro получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в начале 2021 года. На площадке "Алабушево" предприятие планирует создать завод по производству аккумуляторов для электробусов и серийному выпуску электрогрузовиков. По данным пресс-службы, максимальная мощность завода составит одну тысячу комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно. Инвестиции в реализацию проекта - 375 миллионов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРазвитие электротранспорта в России
 
 
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