https://ria.ru/20210712/eksport-1740951646.html
РЭЦ запускает витрину поставщиков услуг на платформе "Мой экспорт"
РЭЦ запускает витрину поставщиков услуг на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 12.07.2021
РЭЦ запускает витрину поставщиков услуг на платформе "Мой экспорт"
Российский экспортный центр (РЭЦ) создаст витрину для поставщиков услуг для экспортеров на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба центра. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:33
2021-07-12T16:33
2021-07-12T16:34
экономика
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российский экспортный центр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (РЭЦ) создаст витрину для поставщиков услуг для экспортеров на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба центра."РЭЦ начинает привлечение компаний, предоставляющих услуги по поддержке экспорта, для нового сервиса в информационной системе "Одно окно" (Цифровая платформа "Мой экспорт") – витрины для поставщиков услуг. Новый сервис расширит набор услуг, которые экспортер может получить в Одном окне",- говорится в сообщении.Уточняется, что на первом этапе приглашаются поставщики логистических услуг, услуг по правовой поддержке экспортера, поиску покупателей за рубежом и услуг по размещению на иностранных маркетплейсах.Каждая компания, которая намерена предоставлять услуги экспортерам, будет проходить предварительную аккредитацию.В РЭЦ уверены, что сервис обеспечит вовлечение юридических, логистических, аналитических и других организаций, осуществляющих экспортный консалтинг в развитие российского экспорта, создав как для экспортеров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок.Кроме того, новшество будет полезно не только экспортерам, но и региональным Центрам поддержки экспорта, заключили в центре.
https://ria.ru/20210708/eksport-1740420860.html
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экономика, россия, российский экспортный центр
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр
(РЭЦ) создаст витрину для поставщиков услуг для экспортеров на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба центра.
"РЭЦ начинает привлечение компаний, предоставляющих услуги по поддержке экспорта, для нового сервиса в информационной системе "Одно окно" (Цифровая платформа "Мой экспорт") – витрины для поставщиков услуг. Новый сервис расширит набор услуг, которые экспортер может получить в Одном окне",- говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом этапе приглашаются поставщики логистических услуг, услуг по правовой поддержке экспортера, поиску покупателей за рубежом и услуг по размещению на иностранных маркетплейсах.
Каждая компания, которая намерена предоставлять услуги экспортерам, будет проходить предварительную аккредитацию.
"Цель нового сервиса – обеспечить доступность разнообразных коммерческих услуг высокого качества по поддержке экспорта. В рамках Одного окна мы стремимся сформировать широкую базу российских и зарубежных поставщиков услуг экспортного консалтинга, чтобы экспортер мог найти профессионала, который поможет выполнить практически любую операционную задачу экспортера. Все компании-кандидаты допускаются только по итогам аккредитации, включающей проверку правоспособности, компетенций и опыта. Такая оценка проводится по прозрачной и регламентированной процедуре", - сказала директор по партнерской инфраструктуре Мария Котовская.
В РЭЦ уверены, что сервис обеспечит вовлечение юридических, логистических, аналитических и других организаций, осуществляющих экспортный консалтинг в развитие российского экспорта, создав как для экспортеров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок.
Кроме того, новшество будет полезно не только экспортерам, но и региональным Центрам поддержки экспорта, заключили в центре.