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В Германии подготовят разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2"
В Германии подготовят разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
В Германии подготовят разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2"
Процесс технической приемки газопровода "Северный поток" идет в настоящее время, первая нитка завершена, вторая почти завершена, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-12T16:04
2021-07-13T01:45
nord stream 2 ag
минэкономики фрг
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Процесс технической приемки газопровода "Северный поток" идет в настоящее время, первая нитка завершена, вторая почти завершена, говорится в сообщении Минэкономики ФРГ, поступившем в РИА Новости."В настоящее время идет процесс так называемой технической приемки (первая нитка завершена, вторая нитка почти завершена, теперь должна состояться техническая приемка). Этот технический процесс является процедурой, которую должен выполнить (оператор проекта) Nordstream 2 AG", - говорится в сообщении."Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) как компетентный орган по строительству во внешней и экономической зоне Германии (в случае Балтийского моря) отвечает за получение разрешений по вопросам строительства. Это разрешение на строительство ("Северного потока 2" - ред.) было получено. Разрешение на прием газа (т. е. точку подключения) выдается горнодобывающим управлением Штральзунда... Технические разрешения для этого процесса находятся в стадии разработки", - сообщили в министерстве.Ранее в ходе правительственного брифинга в Берлине представитель Минэкономики ФРГ заявила, что разрешение на строительство "Северного потока — 2" было выдано "много лет назад", на вопрос о том, что происходит с разрешением на эксплуатацию, она пообещала ответить позже.Регулятор в ФРГ - Федеральное сетевое агентство - получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, после предоставления всей необходимой документации у регулятора есть четыре месяца на подготовку проекта постановления, заявил в июне официальный представитель ведомства агентству РИА Новости.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.Nord Stream 2 AG рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода "Северный поток 2" в конце августа, заявил в интервью газете Handelsblatt в воскресенье глава компании-оператора Маттиас Варниг.
https://ria.ru/20210712/potok-1740856620.html
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nord stream 2 ag, минэкономики фрг, северный поток — 2, германия, в мире
В Германии подготовят разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2"
16:04 12.07.2021 (обновлено: 01:45 13.07.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner

Минэкономики ФРГ сообщило о разработке разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Процесс технической приемки газопровода "Северный поток" идет в настоящее время, первая нитка завершена, вторая почти завершена, говорится в сообщении Минэкономики ФРГ, поступившем в РИА Новости.
"В настоящее время идет процесс так называемой технической приемки (первая нитка завершена, вторая нитка почти завершена, теперь должна состояться техническая приемка). Этот технический процесс является процедурой, которую должен выполнить (оператор проекта) Nordstream 2 AG", - говорится в сообщении.
"Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) как компетентный орган по строительству во внешней и экономической зоне Германии (в случае Балтийского моря) отвечает за получение разрешений по вопросам строительства. Это разрешение на строительство ("Северного потока 2" - ред.) было получено. Разрешение на прием газа (т. е. точку подключения) выдается горнодобывающим управлением Штральзунда... Технические разрешения для этого процесса находятся в стадии разработки", - сообщили в министерстве.
Ранее в ходе правительственного брифинга в Берлине представитель Минэкономики ФРГ заявила, что разрешение на строительство "Северного потока — 2" было выдано "много лет назад", на вопрос о том, что происходит с разрешением на эксплуатацию, она пообещала ответить позже.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Регулятор в ФРГ - Федеральное сетевое агентство - получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, после предоставления всей необходимой документации у регулятора есть четыре месяца на подготовку проекта постановления, заявил в июне официальный представитель ведомства агентству РИА Новости.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.
Nord Stream 2 AG рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода "Северный поток 2" в конце августа, заявил в интервью газете Handelsblatt в воскресенье глава компании-оператора Маттиас Варниг.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGМинэкономики ФРГСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
 
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