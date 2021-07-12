Титов в докладе Путину отметил разброс цен на подключение к электросетям
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Титов в докладе Путину заявил, что ставки в разных регионах достигают разброса в 32,2 раза
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Тарифные ставки на техприсоединение к электросетям в регионах России достигают разброса в 32,2 раза, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Разница между предельными значениями стандартизированных тарифных ставок С1 (покрытие расходов на организационно-технические мероприятия при технологическом присоединении к электрическим сетям) в 2021 году на территории РФ составляет 32,2 раза (минимальное значение — в Чеченской республике на уровне 2 631,92 рубля за одно присоединение, максимальное — в Новосибирской области на уровне 84 796 рублей за одно присоединение)", - говорится в докладе.
Отмечается, что максимальная разница ставок С1 в разрезе федеральных округов как в 2020, так и в 2021 году наблюдается в Сибирском федеральном округе и составляет 24,9 и 30,2 раза соответственно (минимум — в Хакасии: в 2020 году — 3272,91 рубля за одно присоединение, в 2021 году — 2808,57 рубля; максимум — в Новосибирской области: в 2020 году — 81 404 рубля, в 2021 году — 84 796 рублей).
Противоречия нормам законодательства в части определения ставок наблюдаются в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии и Дагестане.
"Более того, в 2021 году по Российской Федерации в размер ставок на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства включается от 4 до 76% прочих расходов, не связанных с таким строительством (в 2020 году — от 5 до 67%)", - добавляется в докладе.