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Дошли до точки невозврата: аналитики разочарованы в экономике США
Дошли до точки невозврата: аналитики разочарованы в экономике США - РИА Новости, 12.07.2021
Дошли до точки невозврата: аналитики разочарованы в экономике США
РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:00
2021-07-12T08:08
джером пауэлл
центральный банк рф (цб рф)
сша
экономика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. США могут навсегда остаться ниже докризисного уровня, считают в Moody’s Analytics. Индекс возврата к норме показывает, как сильно изменилась экономика после пандемии — ниже благоприятного значения на семь процентов. Аналитики уверены: страна приблизилась к точке невозврата.Так ли это, разбиралось РИА Новости. К точке невозвратаИндекс рассчитывают по 37 экономическим показателям. В их числе объем кредитования, количество заявок на пособия по безработице, число вакансий, данные о внутренних авиаперелетах и даже заполняемость отелей. В Moody’s Analytics пришли к выводу, что вернуть былую мощь американской экономике не получится из-за проблем с туризмом. По оценке политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, из-за пандемии эта отрасль в США сократилась на 69 процентов. В ЕС — почти на 90, в Великобритании — на 73. К тому же коррективы внесло изменение формата труда. Многие американцы по-прежнему работают из дома. И в два раза чаще обращаются за выплатами по незанятости. Еще одна проблема — увеличение вложений в экономику через фондовый рынок, достигаемое, как правило, за счет прироста свободных денег американцев или иностранных инвесторов. Ожидается, что средства пойдут в технологии на экспорт. У американских концернов-гигантов есть заводы в других странах. Инвестиции создают там новые рабочие места, соответственно, повышаются налоговые отчисления, развивается экономика. Сокращение рынка в США даже на несколько процентов грозит серьезными проблемами в государствах-импортерах. "Потенциально в зоне риска — Мексика, Канада, Япония. А инфляция может спровоцировать аналогичные процессы в Европе", — предупреждает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова. Индекс S&amp;P500 уже торгуется у исторического максимума, отмечает экономист Moody’s Analytics Марк Занди. Возможен перегрев. Если Федеральная резервная система поднимет базовую процентную ставку, акции американских компаний рухнут на 10-20 процентов. В прошлом году регулятор снизил показатель почти до нуля, чтобы оживить экономику и потребительский спрос. Но теперь инфляция обгоняет прогнозы, и ФРС придется повысить ставку. Раньше финансовая политика благоприятствовала спросу на рисковые активы. Скоро ситуация изменится. Но падение не превысит 30 процентов, уверен Марк Занди. Если акции обрушатся сильнее, неминуема рецессия. Однако экономист считает такое развитие событий маловероятным. Крах американской экономики: миф или реальность?Повышение базовой ставки приведет к удорожанию кредитов и существенно увеличит издержки по обслуживанию государственного долга. Поэтому американской экономике и доллару предрекают крах чуть ли не каждую неделю. Исследование Moody’s Analytics — не исключение. Индекс возврата к норме учитывает не только общие экономические показатели, но и состояние отраслей, особенно пострадавших в пандемию. Это гостиничный бизнес, авиаперелеты, а также малое и среднее предпринимательство. Поэтому в выводах Moody's Analytics есть некоторый перекос. В целом Соединенные Штаты восстанавливаются быстро. Прежде всего благодаря повышению цен на энергоресурсы. Кроме того, увеличился на 20-25 процентов экспорт IT-технологий, в частности софта. По последнему прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, американский ВВП вернется к допандемийному уровню уже после второго квартала этого года. К тому же рост безработицы в большой степени искусственный — из-за вливания коронакризисных триллионов долларов в экономику.В сентябре выплаты прекратятся. Не исключено, что к осени на фоне вакцинации восстановятся авиаперелеты и заполняемость гостиниц. Значит, пойдет в гору и туризм. Конечно, нельзя игнорировать разгоняющуюся инфляцию. В мае потребительские цены в США прибавили пять процентов в годовом выражении — рекорд с августа 2008-го. Подорожало все: продукты, одежда, бытовая техника, машины. Но это временно, уверен председатель ФРС Джером Пауэлл. По прогнозам аналитиков регулятора, по итогам года инфляция составит 3,4 процента. В 2022-м — 2,1. Джером Пауэлл также положительно оценивает перспективы рынка труда. В ближайшие месяцы ожидается увеличение количества новых рабочих мест. В мае число открытых вакансий побило рекорд — свыше девяти миллионов. Важно не снижать темпы, чтобы вернуться к прежней занятости. Этому поспособствуют вакцинация и общее ослабление пандемийных факторов. По оценке главы регулятора, в 2021-м безработица снизится до четырех с половиной процентов. "Великая депрессия, с которой часто сравнивают коронакризис, не повторится. Глобального коллапса потребления не будет, инфляция постепенно стабилизируется. Просто произойдет откачка денежных средств ФРС из раздутого фондового рынка", — объясняет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами". Догнать и перегнать АмерикуКак правило, спад сменяется подъемом. И сейчас наблюдается перезагрузка. Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, отмечают в Международном валютном фонде. Китай уже вернулся к докризисным показателям роста, опередив всех крупных игроков. Не упустят момент и Соединенные Штаты. У американцев есть ресурсы, чтобы к новому экономическому циклу сделать рывок. С последствиями пандемии борется и Россия. На поддержку населения и бизнеса выделили более двух с половиной триллионов рублей. Это десять процентов федерального бюджета.Но пока малый бизнес и сфера услуг испытывают трудности. Впрочем, внутренние авиаперелеты в январе-апреле превысили показатель 2019-го. "Надо запастись терпением года на два. Львиная доля предприятий пострадала, многие лишились работы. В первом полугодии юридических лиц зарегистрировали вдвое меньше, чем закрыли", — говорит Михаил Коган. А проблема инфляции у нас не менее острая, чем в Штатах. Рост потребительских цен в июне достиг шести с половиной процентов в годовом выражении, сообщает Росстат. Это максимум с лета 2016-го. Драйверами выступили стремительно дорожающие в мире овощи и стройматериалы.Но в мае было еще хуже. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, "рост инфляции начинает выдыхаться". Ведомство рассчитывает, что в июле будет последний негатив, а в августе увидим дефляцию. Однако аналитики не столь оптимистичны: динамика может ухудшиться к концу года. Инфляционное давление нарастает по внутренним и внешним каналам. Поэтому не исключено, что в июле ЦБ еще раз повысит ключевую ставку. Одиннадцатого июня регулятор поднял ее с пяти до пяти с половиной. К началу 2022-го может быть и семь процентов. В этих условиях правительству следует тщательно продумывать налоговые маневры и новые ограничительные меры, указывают экономисты. Свидетельство того, что страна начала более-менее приходить в себя — рост реальных доходов. Пока же кошельки стремительно пустеют. В первом квартале показатель был на девять с половиной процентов ниже, чем в кризисном 2014-м.
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джером пауэлл, центральный банк рф (цб рф), сша, экономика

Дошли до точки невозврата: аналитики разочарованы в экономике США

08:00 12.07.2021 (обновлено: 08:08 12.07.2021)
 
© AP Photo / Mark LennihanУлица Уолл-стрит в Нью-Йорке
Улица Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. США могут навсегда остаться ниже докризисного уровня, считают в Moody’s Analytics. Индекс возврата к норме показывает, как сильно изменилась экономика после пандемии — ниже благоприятного значения на семь процентов. Аналитики уверены: страна приблизилась к точке невозврата.Так ли это, разбиралось РИА Новости.

К точке невозврата

Индекс рассчитывают по 37 экономическим показателям. В их числе объем кредитования, количество заявок на пособия по безработице, число вакансий, данные о внутренних авиаперелетах и даже заполняемость отелей.
В Moody’s Analytics пришли к выводу, что вернуть былую мощь американской экономике не получится из-за проблем с туризмом. По оценке политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, из-за пандемии эта отрасль в США сократилась на 69 процентов. В ЕС — почти на 90, в Великобритании — на 73.
К тому же коррективы внесло изменение формата труда. Многие американцы по-прежнему работают из дома. И в два раза чаще обращаются за выплатами по незанятости.
© REUTERS / Nick Oxford/File PhotoОчередь за пособием по безработице в Форт-Смите, Арканзас, США
Очередь за пособием по безработице в Форт-Смите, Арканзас, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Nick Oxford/File Photo
Очередь за пособием по безработице в Форт-Смите, Арканзас, США
Еще одна проблема — увеличение вложений в экономику через фондовый рынок, достигаемое, как правило, за счет прироста свободных денег американцев или иностранных инвесторов.
Ожидается, что средства пойдут в технологии на экспорт. У американских концернов-гигантов есть заводы в других странах. Инвестиции создают там новые рабочие места, соответственно, повышаются налоговые отчисления, развивается экономика. Сокращение рынка в США даже на несколько процентов грозит серьезными проблемами в государствах-импортерах.
"Потенциально в зоне риска — Мексика, Канада, Япония. А инфляция может спровоцировать аналогичные процессы в Европе", — предупреждает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Индекс S&P500 уже торгуется у исторического максимума, отмечает экономист Moody’s Analytics Марк Занди. Возможен перегрев. Если Федеральная резервная система поднимет базовую процентную ставку, акции американских компаний рухнут на 10-20 процентов.
В прошлом году регулятор снизил показатель почти до нуля, чтобы оживить экономику и потребительский спрос. Но теперь инфляция обгоняет прогнозы, и ФРС придется повысить ставку.
Раньше финансовая политика благоприятствовала спросу на рисковые активы. Скоро ситуация изменится. Но падение не превысит 30 процентов, уверен Марк Занди. Если акции обрушатся сильнее, неминуема рецессия. Однако экономист считает такое развитие событий маловероятным.
© REUTERS / Brendan McDermidПрохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке

Крах американской экономики: миф или реальность?

Повышение базовой ставки приведет к удорожанию кредитов и существенно увеличит издержки по обслуживанию государственного долга. Поэтому американской экономике и доллару предрекают крах чуть ли не каждую неделю. Исследование Moody’s Analytics — не исключение.
Индекс возврата к норме учитывает не только общие экономические показатели, но и состояние отраслей, особенно пострадавших в пандемию. Это гостиничный бизнес, авиаперелеты, а также малое и среднее предпринимательство. Поэтому в выводах Moody's Analytics есть некоторый перекос.
В целом Соединенные Штаты восстанавливаются быстро. Прежде всего благодаря повышению цен на энергоресурсы. Кроме того, увеличился на 20-25 процентов экспорт IT-технологий, в частности софта.
По последнему прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, американский ВВП вернется к допандемийному уровню уже после второго квартала этого года.
К тому же рост безработицы в большой степени искусственный — из-за вливания коронакризисных триллионов долларов в экономику.
В сентябре выплаты прекратятся. Не исключено, что к осени на фоне вакцинации восстановятся авиаперелеты и заполняемость гостиниц. Значит, пойдет в гору и туризм.
© REUTERS / Eduardo MunozПассажиры в аэропорту Ньюарка, США
Пассажиры в аэропорту Ньюарка, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
Пассажиры в аэропорту Ньюарка, США
Конечно, нельзя игнорировать разгоняющуюся инфляцию. В мае потребительские цены в США прибавили пять процентов в годовом выражении — рекорд с августа 2008-го. Подорожало все: продукты, одежда, бытовая техника, машины.
Но это временно, уверен председатель ФРС Джером Пауэлл. По прогнозам аналитиков регулятора, по итогам года инфляция составит 3,4 процента. В 2022-м — 2,1.
Джером Пауэлл также положительно оценивает перспективы рынка труда. В ближайшие месяцы ожидается увеличение количества новых рабочих мест. В мае число открытых вакансий побило рекорд — свыше девяти миллионов. Важно не снижать темпы, чтобы вернуться к прежней занятости. Этому поспособствуют вакцинация и общее ослабление пандемийных факторов. По оценке главы регулятора, в 2021-м безработица снизится до четырех с половиной процентов.
"Великая депрессия, с которой часто сравнивают коронакризис, не повторится. Глобального коллапса потребления не будет, инфляция постепенно стабилизируется. Просто произойдет откачка денежных средств ФРС из раздутого фондового рынка", — объясняет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
© AFP 2021 / Frederic J. BrownОбъявление о поиске сотрудника в ресторан в Лос-Анджелесе, США
Объявление о поиске сотрудника в ресторан в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
Объявление о поиске сотрудника в ресторан в Лос-Анджелесе, США

Догнать и перегнать Америку

Как правило, спад сменяется подъемом. И сейчас наблюдается перезагрузка. Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, отмечают в Международном валютном фонде. Китай уже вернулся к докризисным показателям роста, опередив всех крупных игроков. Не упустят момент и Соединенные Штаты. У американцев есть ресурсы, чтобы к новому экономическому циклу сделать рывок.
С последствиями пандемии борется и Россия. На поддержку населения и бизнеса выделили более двух с половиной триллионов рублей. Это десять процентов федерального бюджета.
Но пока малый бизнес и сфера услуг испытывают трудности. Впрочем, внутренние авиаперелеты в январе-апреле превысили показатель 2019-го. "Надо запастись терпением года на два. Львиная доля предприятий пострадала, многие лишились работы. В первом полугодии юридических лиц зарегистрировали вдвое меньше, чем закрыли", — говорит Михаил Коган.
А проблема инфляции у нас не менее острая, чем в Штатах. Рост потребительских цен в июне достиг шести с половиной процентов в годовом выражении, сообщает Росстат. Это максимум с лета 2016-го. Драйверами выступили стремительно дорожающие в мире овощи и стройматериалы.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Продажа овощей на рынке
Но в мае было еще хуже. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, "рост инфляции начинает выдыхаться". Ведомство рассчитывает, что в июле будет последний негатив, а в августе увидим дефляцию.
Однако аналитики не столь оптимистичны: динамика может ухудшиться к концу года. Инфляционное давление нарастает по внутренним и внешним каналам. Поэтому не исключено, что в июле ЦБ еще раз повысит ключевую ставку. Одиннадцатого июня регулятор поднял ее с пяти до пяти с половиной. К началу 2022-го может быть и семь процентов.
В этих условиях правительству следует тщательно продумывать налоговые маневры и новые ограничительные меры, указывают экономисты. Свидетельство того, что страна начала более-менее приходить в себя — рост реальных доходов. Пока же кошельки стремительно пустеют. В первом квартале показатель был на девять с половиной процентов ниже, чем в кризисном 2014-м.
Плакат с изображением повышение цен на товары повседневного спроса во время обращения к подкомитету Палаты представителей по коронавирусу в США - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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Дорого и быстро: почему экономика восстанавливается, а цены растут
 
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