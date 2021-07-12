https://ria.ru/20210712/ekologiya-1740956043.html

Пять промпредприятий в Омске начнут модернизацию для снижения выбросов

Пять промпредприятий в Омске начнут модернизацию для снижения выбросов - РИА Новости, 12.07.2021

Пять промпредприятий в Омске начнут модернизацию для снижения выбросов

Пять омских промышленных объектов первыми получат комплексные экологические разрешения, это поможет снизить негативное влияние на окружающую среду, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:41

2021-07-12T16:41

2021-07-12T16:41

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

омская область

экология

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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Пять омских промышленных объектов первыми получат комплексные экологические разрешения, это поможет снизить негативное влияние на окружающую среду, сообщили в минприроды Омской области.В июле 2019 года Минприроды России утвердило перечень объектов I категории, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Организации, вошедшие в перечень, до 2022 года должны обратиться в Росприроднадзор за получением комплексного экологического разрешения и на его основе начать модернизацию производства. Среди таких предприятий – пять объектов из Омской области: два объекта энергетики, очистные сооружения канализации, предприятия нефтехимии и нефтепереработки. Первым омским предприятием, пожелавшим начать модернизацию, стал завод "Омский каучук"."Все омские объекты, отнесенные к I категории, являются ключевыми для региона. От них зависит инфраструктурное обеспечение миллионного города, и они также являются крупнейшими налогоплательщиками. Для нас стратегически важно максимально оперативно и конструктивно выстроить взаимодействие с этими предприятиями, чтобы они смогли в срок выполнить требования Росприроднадзора и модернизировать свои площадки", – приводятся в сообщении слова главы министерства природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова.

https://ria.ru/20210630/omsk-1739266860.html

россия

омская область

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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), омская область, экология