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В Московской области начался дополнительный период сдачи ЕГЭ
В Московской области начался дополнительный период сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 12.07.2021
В Московской области начался дополнительный период сдачи ЕГЭ
В Московской области начался дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он предназначен для тех, кто по уважительным причинам не смог написать экзамен вовремя, сообщил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:21
2021-07-12T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Московской области начался дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он предназначен для тех, кто по уважительным причинам не смог написать экзамен вовремя, сообщил телеканал "360".По словам заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, в дополнительный период ЕГЭ будут сдавать 20 человек."У нас сегодня в Московской области 20 человек получили возможность повторно сдать ЕГЭ по литературе, биологии, истории, иностранному языку. Желаю ребятам высоких результатов", – отметила Ирина Каклюгина.Для сдачи экзаменов приготовили девять пунктов и задействовали 14 наблюдателей. Результаты ЕГЭ, который сдавали в дополнительный период, огласят не позднее 28 июля.
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московская область (подмосковье)

В Московской области начался дополнительный период сдачи ЕГЭ

16:21 12.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчитель проводит единый государственный экзамен по литературе 360
Учитель проводит единый государственный экзамен по литературе 360 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Московской области начался дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он предназначен для тех, кто по уважительным причинам не смог написать экзамен вовремя, сообщил телеканал "360".
По словам заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, в дополнительный период ЕГЭ будут сдавать 20 человек.
"У нас сегодня в Московской области 20 человек получили возможность повторно сдать ЕГЭ по литературе, биологии, истории, иностранному языку. Желаю ребятам высоких результатов", – отметила Ирина Каклюгина.
Для сдачи экзаменов приготовили девять пунктов и задействовали 14 наблюдателей. Результаты ЕГЭ, который сдавали в дополнительный период, огласят не позднее 28 июля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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