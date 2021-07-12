https://ria.ru/20210712/dzhonson-1740874037.html

Джонсон осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Джонсон осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии - РИА Новости, 12.07.2021

Джонсон осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале ЕВРО-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:56

2021-07-12T09:56

2021-07-12T09:56

букайо сака

джанлуиджи доннарумма

маркус рэшфорд

евро-2020

сборная англии по футболу

сборная италии по футболу

футбол

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале ЕВРО-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в соцсетях, должно быть стыдно.Ранее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно исполнили пенальти в финальном матче ЕВРО-2020: два удара отбил вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, еще один пришелся в штангу, в итоге англичане проиграли. Полиция Лондона заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к футболистам.Финал ЕВРО-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.

https://euro2020.ria.ru/20210712/evro-1740862564.html

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букайо сака, джанлуиджи доннарумма, маркус рэшфорд, евро-2020, сборная англии по футболу, сборная италии по футболу, футбол