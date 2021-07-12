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Джонсон осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Джонсон осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии - РИА Новости, 12.07.2021
Джонсон осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале ЕВРО-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:56
2021-07-12T09:56
букайо сака
джанлуиджи доннарумма
маркус рэшфорд
евро-2020
сборная англии по футболу
сборная италии по футболу
футбол
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале ЕВРО-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в соцсетях, должно быть стыдно.Ранее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно исполнили пенальти в финальном матче ЕВРО-2020: два удара отбил вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, еще один пришелся в штангу, в итоге англичане проиграли. Полиция Лондона заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к футболистам.Финал ЕВРО-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.
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букайо сака, джанлуиджи доннарумма, маркус рэшфорд, евро-2020, сборная англии по футболу, сборная италии по футболу, футбол
Джонсон осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
09:56 12.07.2021
 
© REUTERS / POOL/Ben StansallПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции по окончании саммита G7 в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции по окончании саммита G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / POOL/Ben Stansall

Джонсон: тем, кто оскорбляет игроков сборной Англии на расовой почве, должно быть стыдно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале ЕВРО-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в соцсетях, должно быть стыдно.
Ранее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно исполнили пенальти в финальном матче ЕВРО-2020: два удара отбил вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, еще один пришелся в штангу, в итоге англичане проиграли. Полиция Лондона заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к футболистам.
"Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее чествовали как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто ответственен за эти ужасные оскорбления, должно быть стыдно за себя", - написал Джонсон в Twitter.
Финал ЕВРО-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.
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Вчера, 07:19
Полиция Лондона выступила с заявлением после финала ЕВРО-2020
 
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