https://ria.ru/20210712/dtp-1740999957.html

В Вологодской области один человек погиб в ДТП

В Вологодской области один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 12.07.2021

В Вологодской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной автодороге М-8 в Грязовецком районе Вологодской области,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T21:03

2021-07-12T21:03

2021-07-12T21:03

россия

грязовецкий район

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной автодороге М-8 в Грязовецком районе Вологодской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 421-м километре трассы Москва-Архангельск столкнулись три легковушки", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ДТП пострадали шесть человек, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210530/dtp-1734827997.html

россия

грязовецкий район

вологодская область

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2021

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россия, грязовецкий район, вологодская область, происшествия