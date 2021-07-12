https://ria.ru/20210712/dtp-1740999957.html
В Вологодской области один человек погиб в ДТП
В Вологодской области один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 12.07.2021
В Вологодской области один человек погиб в ДТП
Один человек погиб, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной автодороге М-8 в Грязовецком районе Вологодской области,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:03
2021-07-12T21:03
2021-07-12T21:03
россия
грязовецкий район
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще пять пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на федеральной автодороге М-8 в Грязовецком районе Вологодской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 421-м километре трассы Москва-Архангельск столкнулись три легковушки", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ДТП пострадали шесть человек, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210530/dtp-1734827997.html
россия
грязовецкий район
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россия, грязовецкий район, вологодская область, происшествия
В Вологодской области один человек погиб в ДТП
В Вологодской области один человек погиб, еще пять пострадали в столкновении трех легковушек