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В Башкирии завели уголовное дело после гибели младенца в ДТП
В Башкирии завели уголовное дело после гибели младенца в ДТП - РИА Новости, 12.07.2021
В Башкирии завели уголовное дело после гибели младенца в ДТП
Уголовное дело заведено в Башкортостане по факту ДТП с пьяным водителем, в автомобиле которого пострадали два младенца, один из которых впоследствии скончался,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:44
2021-07-12T18:44
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Башкортостане по факту ДТП с пьяным водителем, в автомобиле которого пострадали два младенца, один из которых впоследствии скончался, сообщается на сайте СК РФ.Следствием установлено, что 11 июля около 22.00 часов подозреваемый, управляя автомобилем в пьяном виде, не справился с управлением и съехал в кювет и машина опрокинулась. В автомобиле, помимо водителя, находились пятеро пассажиров, в том числе двое детей 2 и 7 месяцев. В результате полученных травм 2-месячный ребенок скончался в больнице, 7-месячный ребенок был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь."Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кигинского района по подозрению в совершении преступления ... "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователями устанавливаются обстоятельства происшествия, с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html
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россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Башкирии завели уголовное дело после гибели младенца в ДТП
18:44 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Башкирии в ДТП пострадали двое младенцев, один из которых скончался, возбуждено дело

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Башкортостане по факту ДТП с пьяным водителем, в автомобиле которого пострадали два младенца, один из которых впоследствии скончался, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием установлено, что 11 июля около 22.00 часов подозреваемый, управляя автомобилем в пьяном виде, не справился с управлением и съехал в кювет и машина опрокинулась. В автомобиле, помимо водителя, находились пятеро пассажиров, в том числе двое детей 2 и 7 месяцев. В результате полученных травм 2-месячный ребенок скончался в больнице, 7-месячный ребенок был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кигинского района по подозрению в совершении преступления ... "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователями устанавливаются обстоятельства происшествия, с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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