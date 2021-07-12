https://ria.ru/20210712/dtp-1740983200.html

В Башкирии завели уголовное дело после гибели младенца в ДТП

В Башкирии завели уголовное дело после гибели младенца в ДТП - РИА Новости, 12.07.2021

В Башкирии завели уголовное дело после гибели младенца в ДТП

Уголовное дело заведено в Башкортостане по факту ДТП с пьяным водителем, в автомобиле которого пострадали два младенца, один из которых впоследствии скончался,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:44

2021-07-12T18:44

2021-07-12T18:44

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Башкортостане по факту ДТП с пьяным водителем, в автомобиле которого пострадали два младенца, один из которых впоследствии скончался, сообщается на сайте СК РФ.Следствием установлено, что 11 июля около 22.00 часов подозреваемый, управляя автомобилем в пьяном виде, не справился с управлением и съехал в кювет и машина опрокинулась. В автомобиле, помимо водителя, находились пятеро пассажиров, в том числе двое детей 2 и 7 месяцев. В результате полученных травм 2-месячный ребенок скончался в больнице, 7-месячный ребенок был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь."Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кигинского района по подозрению в совершении преступления ... "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователями устанавливаются обстоятельства происшествия, с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/dtp-1739674972.html

россия

республика башкортостан

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россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия