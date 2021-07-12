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Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 12.07.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии
Пострадавшие в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:12
2021-07-12T15:12
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
баксанский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Пострадавшие в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает региональный минздрав.Вечером в воскресенье в Баксанском районе на автодороге "Кавказ" водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба – Нальчик". В результате, по данным МВД, водитель иномарки погиб, в лечебные учреждения для осмотра врачами были доставлены девять пассажиров маршрутки и водитель "Газели"."Шесть пострадавших с различными травмами и ушибами сразу же были доставлены в ЦРБ Баксанского района, одна пациентка транспортирована в отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы, и еще одна женщина после осмотра врачей от госпитализации отказалась. Сегодня состояние попавших в ДТП врачами оценивается как стабильно удовлетворительное", - говорится в сообщении.Отмечается, что одна из пациенток из районной больницы переведена в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, а еще две женщины отправлены домой на амбулаторное лечение."Министр здравоохранения КБР держит ситуацию на личном контроле", - уточняет министерство.
https://ria.ru/20210613/dtp-1736878984.html
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, баксанский район, происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии
15:12 12.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В КБР сообщили, что пострадавшие в ДТП с маршруткой находятся в удовлетворительном состоянии

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Пострадавшие в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает региональный минздрав.
Вечером в воскресенье в Баксанском районе на автодороге "Кавказ" водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба – Нальчик". В результате, по данным МВД, водитель иномарки погиб, в лечебные учреждения для осмотра врачами были доставлены девять пассажиров маршрутки и водитель "Газели".
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"Шесть пострадавших с различными травмами и ушибами сразу же были доставлены в ЦРБ Баксанского района, одна пациентка транспортирована в отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы, и еще одна женщина после осмотра врачей от госпитализации отказалась. Сегодня состояние попавших в ДТП врачами оценивается как стабильно удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из пациенток из районной больницы переведена в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, а еще две женщины отправлены домой на амбулаторное лечение.
"Министр здравоохранения КБР держит ситуацию на личном контроле", - уточняет министерство.
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