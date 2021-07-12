https://ria.ru/20210712/dtp-1740926352.html

Во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей

Во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 12.07.2021

Во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей

Шесть машин столкнулись в Советском районе Владивостока, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщает управление МВД России по Приморскому... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:28

2021-07-12T14:28

2021-07-12T14:28

советский район

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Советском районе Владивостока, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщает управление МВД России по Приморскому краю."Вечером 12 июля в дежурное отделение ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием шести автомашин в районе строения №1 дома №3 на улице Верещагина... По предварительной информации, пострадали две девушки", - говорится в сообщении.По информации ведомства, наряд дорожно-патрульной службы находится на месте аварии, проводится разбирательство, также полицейские оказывают "необходимую помощь участникам дорожного движения".

https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html

советский район

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советский район, владивосток, приморский край, происшествия