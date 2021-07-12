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В Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика
В Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика - РИА Новости, 12.07.2021
В Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика
Два грузовика загорелись после столкновения на трассе в Пермском крае, в ДТП пострадал один из водителей, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:17
2021-07-12T14:27
краснокамский район
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Два грузовика загорелись после столкновения на трассе в Пермском крае, в ДТП пострадал один из водителей, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД.По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.30 (8.30 мск) на трассе в Краснокамском районе Пермского края. Предварительно установлено, что двигавшийся в сторону Перми грузовик МАЗ на 475 км дороги выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Камаз". После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате ДТП пострадал водитель МАЗа."По факту произошедшего проводится проверка. Водитель "МАЗа", получивший травмы, госпитализирован", — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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краснокамский район, пермь, пермский край, происшествия
В Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика
14:17 12.07.2021 (обновлено: 14:27 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел КомаровПожарная машина в Новосибирске
Пожарная машина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Павел Комаров

На трассе в Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика, пострадал один человек

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Два грузовика загорелись после столкновения на трассе в Пермском крае, в ДТП пострадал один из водителей, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.30 (8.30 мск) на трассе в Краснокамском районе Пермского края. Предварительно установлено, что двигавшийся в сторону Перми грузовик МАЗ на 475 км дороги выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Камаз". После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате ДТП пострадал водитель МАЗа.
"По факту произошедшего проводится проверка. Водитель "МАЗа", получивший травмы, госпитализирован", — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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