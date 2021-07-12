https://ria.ru/20210712/dtp-1740924127.html

В Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика

В Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика - РИА Новости, 12.07.2021

В Пермском крае после столкновения загорелись два грузовика

Два грузовика загорелись после столкновения на трассе в Пермском крае, в ДТП пострадал один из водителей, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:17

2021-07-12T14:17

2021-07-12T14:27

краснокамский район

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Два грузовика загорелись после столкновения на трассе в Пермском крае, в ДТП пострадал один из водителей, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД.По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.30 (8.30 мск) на трассе в Краснокамском районе Пермского края. Предварительно установлено, что двигавшийся в сторону Перми грузовик МАЗ на 475 км дороги выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Камаз". После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате ДТП пострадал водитель МАЗа."По факту произошедшего проводится проверка. Водитель "МАЗа", получивший травмы, госпитализирован", — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

https://ria.ru/20210630/perm-1739277076.html

краснокамский район

пермь

пермский край

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краснокамский район, пермь, пермский край, происшествия