https://ria.ru/20210712/dtp-1740910138.html

Под Калининградом два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя

Под Калининградом два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя - РИА Новости, 12.07.2021

Под Калининградом два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя

Два человека погибли в результате ДТП с участием пьяного водителя в городе Славске Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:09

2021-07-12T13:09

2021-07-12T13:09

россия

славск

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате ДТП с участием пьяного водителя в городе Славске Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.По данным полиции, автомобиль SsangYong под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованным автомобилем Opel. В результате 56-летний водитель автомобиля Opel и 32-летняя пассажирка скончались на месте, одного пассажира госпитализировали. Еще двоих пассажиров автомобиля SsangYong также отвезли в больницу. Его водитель после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали."Следователями отделения полиции по Славскому району возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего водителя автомобиля SsangYong, который допустил столкновение с легковым автомобилем Opel, по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210709/strelba-1740639314.html

https://ria.ru/20210707/kaliningrad-1740254842.html

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россия, славск, калининградская область, происшествия