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Под Калининградом два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя
Под Калининградом два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя - РИА Новости, 12.07.2021
Под Калининградом два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя
Два человека погибли в результате ДТП с участием пьяного водителя в городе Славске Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:09
2021-07-12T13:09
россия
славск
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате ДТП с участием пьяного водителя в городе Славске Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.По данным полиции, автомобиль SsangYong под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованным автомобилем Opel. В результате 56-летний водитель автомобиля Opel и 32-летняя пассажирка скончались на месте, одного пассажира госпитализировали. Еще двоих пассажиров автомобиля SsangYong также отвезли в больницу. Его водитель после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали."Следователями отделения полиции по Славскому району возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего водителя автомобиля SsangYong, который допустил столкновение с легковым автомобилем Opel, по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210709/strelba-1740639314.html
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россия, славск, калининградская область, происшествия
Под Калининградом два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя
13:09 12.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Под Калининградом пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль, два человека погибли

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате ДТП с участием пьяного водителя в городе Славске Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, автомобиль SsangYong под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованным автомобилем Opel. В результате 56-летний водитель автомобиля Opel и 32-летняя пассажирка скончались на месте, одного пассажира госпитализировали. Еще двоих пассажиров автомобиля SsangYong также отвезли в больницу. Его водитель после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали.
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"Следователями отделения полиции по Славскому району возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего водителя автомобиля SsangYong, который допустил столкновение с легковым автомобилем Opel, по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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