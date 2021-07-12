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В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом - РИА Новости, 12.07.2021
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом
Три человека получили травмы при столкновении маневрового тепловоза с легковой иномаркой в Башкирии, после ДТП нет задержки поездов, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:35
2021-07-12T08:35
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мелеузовский район
происшествия
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УФА, 12 июл – РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении маневрового тепловоза с легковой иномаркой в Башкирии, после ДТП нет задержки поездов, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, инцидент произошел 7.40 мск на железнодорожном переезде в селе Зирган на территории Мелеузовского района. Столкнулись Opel и маневровый тепловоз без вагонов."В результате ДТП травмированы 3 человека, все взрослые, доставлены в больницу Салавата", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.Отмечается, что железнодорожное полотно, опоры и контактные сети не повреждены. "Задержки пассажирских и грузовых поездов не ожидается", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210711/dtp-1740814625.html
республика башкортостан
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мелеузовский район, происшествия
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом
08:35 12.07.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

Три человека пострадали в ДТП с участием маневрового тепловоза и иномарки в Башкирии

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УФА, 12 июл – РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении маневрового тепловоза с легковой иномаркой в Башкирии, после ДТП нет задержки поездов, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 7.40 мск на железнодорожном переезде в селе Зирган на территории Мелеузовского района. Столкнулись Opel и маневровый тепловоз без вагонов.
"В результате ДТП травмированы 3 человека, все взрослые, доставлены в больницу Салавата", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
Отмечается, что железнодорожное полотно, опоры и контактные сети не повреждены. "Задержки пассажирских и грузовых поездов не ожидается", - сообщает ведомство.
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