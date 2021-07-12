https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом - РИА Новости, 12.07.2021
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом
Три человека получили травмы при столкновении маневрового тепловоза с легковой иномаркой в Башкирии, после ДТП нет задержки поездов, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:35
2021-07-12T08:35
2021-07-12T08:35
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мелеузовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
УФА, 12 июл – РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении маневрового тепловоза с легковой иномаркой в Башкирии, после ДТП нет задержки поездов, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, инцидент произошел 7.40 мск на железнодорожном переезде в селе Зирган на территории Мелеузовского района. Столкнулись Opel и маневровый тепловоз без вагонов."В результате ДТП травмированы 3 человека, все взрослые, доставлены в больницу Салавата", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.Отмечается, что железнодорожное полотно, опоры и контактные сети не повреждены. "Задержки пассажирских и грузовых поездов не ожидается", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210711/dtp-1740814625.html
республика башкортостан
мелеузовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мелеузовский район, происшествия
В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом
Три человека пострадали в ДТП с участием маневрового тепловоза и иномарки в Башкирии