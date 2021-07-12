https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html

В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом

В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом - РИА Новости, 12.07.2021

В Башкирии три человека пострадали в ДТП с тепловозом

Три человека получили травмы при столкновении маневрового тепловоза с легковой иномаркой в Башкирии, после ДТП нет задержки поездов, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:35

2021-07-12T08:35

2021-07-12T08:35

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мелеузовский район

происшествия

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УФА, 12 июл – РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении маневрового тепловоза с легковой иномаркой в Башкирии, после ДТП нет задержки поездов, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, инцидент произошел 7.40 мск на железнодорожном переезде в селе Зирган на территории Мелеузовского района. Столкнулись Opel и маневровый тепловоз без вагонов."В результате ДТП травмированы 3 человека, все взрослые, доставлены в больницу Салавата", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.Отмечается, что железнодорожное полотно, опоры и контактные сети не повреждены. "Задержки пассажирских и грузовых поездов не ожидается", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210711/dtp-1740814625.html

республика башкортостан

мелеузовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мелеузовский район, происшествия