https://ria.ru/20210712/draka-1740896337.html

В парламенте Грузии подрались депутаты

В парламенте Грузии подрались депутаты - РИА Новости, 12.07.2021

В парламенте Грузии подрались депутаты

Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей, кадры транслируются в прямых эфирах грузинских... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:03

2021-07-12T12:03

2021-07-12T12:17

ираклий гарибашвили

тбилиси

грузия

происшествия

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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей, кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.В зал заседания законодательного органа силой вошли представители грузинских оппозиционных телекомпаний и члены оппозиции. Оппозиционные депутаты требуют, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые с воскресенья требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.В воскресенье телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Точные причины смерти пока неизвестны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. МВД сообщает, что полиция уже арестовала четверых человек, причастных к избиению оператора. Ожидается экспертиза для выяснения точных причин смерти.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.

https://ria.ru/20210712/gruziya-1740850607.html

тбилиси

грузия

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ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, происшествия, в мире