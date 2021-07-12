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https://ria.ru/20210712/draka-1740896337.html
В парламенте Грузии подрались депутаты
В парламенте Грузии подрались депутаты - РИА Новости, 12.07.2021
В парламенте Грузии подрались депутаты
Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей, кадры транслируются в прямых эфирах грузинских... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:03
2021-07-12T12:17
ираклий гарибашвили
тбилиси
грузия
происшествия
в мире
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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей, кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.В зал заседания законодательного органа силой вошли представители грузинских оппозиционных телекомпаний и члены оппозиции. Оппозиционные депутаты требуют, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые с воскресенья требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.В воскресенье телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Точные причины смерти пока неизвестны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. МВД сообщает, что полиция уже арестовала четверых человек, причастных к избиению оператора. Ожидается экспертиза для выяснения точных причин смерти.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.
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ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, происшествия, в мире
В парламенте Грузии подрались депутаты
12:03 12.07.2021 (обновлено: 12:17 12.07.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Стрингер

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами от оппозиции и представителями властей

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей, кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.
В зал заседания законодательного органа силой вошли представители грузинских оппозиционных телекомпаний и члены оппозиции. Оппозиционные депутаты требуют, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые с воскресенья требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
В воскресенье телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Точные причины смерти пока неизвестны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. МВД сообщает, что полиция уже арестовала четверых человек, причастных к избиению оператора. Ожидается экспертиза для выяснения точных причин смерти.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.
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