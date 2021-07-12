В парламенте Грузии подрались депутаты
12:03 12.07.2021 (обновлено: 12:17 12.07.2021)
В парламенте Грузии произошла драка между депутатами от оппозиции и представителями властей
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей, кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.
В зал заседания законодательного органа силой вошли представители грузинских оппозиционных телекомпаний и члены оппозиции. Оппозиционные депутаты требуют, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые с воскресенья требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
В воскресенье телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Точные причины смерти пока неизвестны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. МВД сообщает, что полиция уже арестовала четверых человек, причастных к избиению оператора. Ожидается экспертиза для выяснения точных причин смерти.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.